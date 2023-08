George McDonagh’s Greyhound Selections For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A7 525 19:50=TRAP 6 BADGERFORT PLUTO

RACE 2 THE BET ON THE TOTE A4 525 20:05=TRAP 2 ANNIE ON FAYA

RACE 3 THE INTERTRACK BETTING A5 525 20:20=TRAP 1 WOO HOO EMOSKI

RACE 4 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST S6 350 20:35=TRAP 5 ROSSHILL DAITHI

RACE 5 THE UPCOMING EVENTS A4 525 20:50=TRAP 4 NEW NORMAL

RACE 6 THE RCETS APP A5 525 21:05=TRAP 1 FIVE ALLEY PADDY

RACE 7 THE TALKING DOGS S2 350 21:20=TRAP 6 BURNPRK RONALDO

RACE 8 THE GOGREYHOUNDRACING.IE A4 525 21:35=TRAP 6 FLYERS PHOBIA (NAP)

RACE 9 THE SLAN ABHAILE A1 525 21:50=TRAP 3 FLYERS KIRSTY

=========================================================

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A8 525 19:50=TRAP 5 LEAMANEIGH GALE

RACE 2 THE PARADE JACKETS S5 350 20:05=TRAP 6 CAPOOLA BLUE

RACE 3 THE TRY A TRIO A5 525 20:20=TRAP 1 FAST FIT FELIX

RACE 4 THE BOOK YOUR TRIALS ONLINE S8 350 20:35=TRAP 1 CURIOUS ALEX

RACE 5 THE UPCOMING EVENTS A3 550 20:50=TRAP 5 BALLYGRAIGUE JIM

RACE 6 THE BET ON THE TOTE A6 525 21:05=TRAP 1 PARADISE HAILEY

RACE 7 THE GOGREYHOUNDRACING.IE S7 350 21:20=TRAP 3 SERENE ROLO

RACE 8 THE INTERTRACK BETTING S4 350 21:35=TRAP 6 RINNWOOD LEO

RACE 9 THE SLAN ABHAILE A2 525 21:50=TRAP 3 LISSATOUK GENA (NAP)