Galway GAA Results

Kevin Burke Tyres Division 2 Hurling League Semi-Finals

Clarinbridge 6-17 Maigh Cuilinn – Iomnaocht 3-17

Ardrahan 3-20 Tynagh/Abbey-Duniry 2-18



Kevin Burke Tyres Division 3 Hurling League K/O

Craughwell GAA Club 1-16 Mullagh 1-14



OCC Construction Junior B Football Championship West

Oughterard 3-12 Clifden 2-5



OCC Construction Junior D Football Championship – North

Milltown 2-7 Corofin 1-6



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 1A Group

Rahoon-Newcastle 5-3 Castlegar 1-5



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 1B Group

Oranmore-Maree 2-4 St Mary’s GAA Athenry 2-4



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 2B Group

Ballygar 3-8 Meelick-Eyrecourt 1-2

Cappataggle 3-12 Ahascragh/Fohenagh 4-2



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 3A Group

Abbeyknockmoy 5-6 Salthill-Knocknacarra 1-0



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 3B Group

Killimor W/O Padraig Pearses –

Skehana-Mountbellew/Moylough 2-2 Padraig Pearses 1-5



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 3C Group

Liam Mellows 3-3 Ballinderreen 2-5

Maigh Cuilinn – Iomnaocht 6-12 Sylane 0-2



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 4A Group

Castlegar 5-4 Rahoon-Newcastle 1-1



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 4B Group

St Mary’s GAA Athenry 5-3 Oranmore-Maree 2-0



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 5 Cup

Abbeyknockmoy 7-4 Salthill-Knocknacarra 0-2

Micheál Breathnach W/O Kilnadeema-Leitrim –



Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 12 Roinn 6B Group

St Mary’s GAA Athenry W/O Tuam –