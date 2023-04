George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A7 525 19:50=TRAP 6 OAKTREE GAMBLER

RACE 2 BET INTO SHELBOURNE PARK NOVICE 350 20:05=TRAP 6 MYSTICAL MANGO

RACE 3 TRY THE TRIO S8 350 20:20=TRAP 1 CHARMED

RACE 4 UPDATE YOUR RCETS APP REGULARLY ON2 525 20:35=TRAP 2 CROAGHILL SKY

RACE 5 RACE ENTRIES BY 5 PM MONDAY S6/S7 350 20:50=TRAP 1 SPORTS QUEST

RACE 6 BARKING BUZZ APP A5 BITCH 525 21:05=TRAP 4 BRICKHILL JANE

RACE 7 HAPPY EASTER TO YOU ALL S4 350 21:20=TRAP 1 CAISLEAN CIARA

RACE 8 SWEEPSTAKE ACTION HERE TOMORROW EVENING A4 525 21:35=TRAP 1 GROVES JOY (NAP)

RACE 9 IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST S5 350 21:50=TRAP 2 BAYVIEW FANTASY

RACE 10 GOOD NIGHT & SAFE HOME TO YOU ALL A3 525 22:05=TRAP 6 ANNADOWN LOKI

=========================================================

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM S7/S8 350 19:50=TRAP 1 SHOW NO FEAR

RACE 2 MICHAEL RAFFERTY STAG NIGHT A3/A4 525 20:05=TRAP 1 FAST FIT FELIX

RACE 3 THE CONNECT SIX A7- A10 525 SEMI-FINAL 20:20=TRAP 1 HUGGY PANDA

RACE 4 THE CONNECT SIX A7- A10 525 SEMI-FINAL 20:35=TRAP 2 FANTASY PENNY

RACE 5 THE 2023 ANN CHEEVERS MEMORIAL SEMI-FINAL 20:50=TRAP 2 SPRINGWELL DENNY

RACE 6 THE 2023 ANN CHEEVERS MEMORIAL SEMI-FINAL 21:05=TRAPV3 ABIGAILS MYSTERY

RACE 7 THE MARTIN CUNNIFFE BIRTHDAY STAKES A0/1 550 21:20=TRAP 2 HANOVER PHANTOM (NAP)

RACE 8 GREAT BLUE SHARK/WGOBA TRI DISTANCE A2/3 ROUND 1 HEAT 1 22:03=TRAP 6 BALLYHALE MICK

RACE 9 GREAT BLUE SHARK/WGOBA TRI DISTANCE A2/3 ROUND 1 HEAT 2 22:18=TRAP 2 PATS ANGELA

RACE 10 GREAT BLUE SHARK/WGOBA TRI DISTANCE A2/3 ROUND 1 HEAT 3 22:33=TRAP 3 ABIGAILS HOPE

RACE 11 GREAT BLUE SHARK/WGOBA TRI DISTANCE A2/3 ROUND 1 HEAT 4 22:48=TRAP 3 BALLYCRAIGUE JIM