Galway GAA Results

U-13 Football Division 1

St. James 4-8 Tuam Stars 1-5



3 Dental Division 1 Football League

Corofin 2-10 Annaghdown 1-13

St Michael’s 1-8 Milltown 0-11



3 Dental Division 2 Football League

Salthill-Knocknacarra 1-7 Monivea-Abbey 0-9

Oileáin Arann 2-14 An Spideál 0-3

Barna 1-8 An Cheathrú Rúa 1-6



3 Dental Division 3A Football League

Glenamaddy 3-9 Headford 1-12

Oughterard 3-9 Corofin 1-13

St. James 1-9 Cortoon Shamrocks 0-11

Micheál Breathnach 0-10 Oranmore-Maree 0-9



3 Dental Division 3B Football League

Killererin 2-14 St Brendan’s 1-13

Dunmore MacHales 2-11 Kilkerrin-Clonberne 0-10

Kilconly 1-15 Clifden 1-13

Cumann Peile Naomh Anna, Leitir Mór 1-10 Williamstown 1-9



3 Dental Division 4A Football League

Carna-Cashel GAA 2-13 St Gabriel’s 0-13

Menlough 3-13 Moycullen 0-7

Caltra 1-14 Mountbellew/Moylough 1-5



3 Dental Division 4B Football League – North

Caherlistrane W/O Padraig Pearses –

Tuam Stars 2-12 Ballinasloe 2-5

St Mary’s GAA Athenry 3-9 Loughrea 1-9



3 Dental Division 4B Football League – West

Renvyle 3-15 Na Piarsaigh 0-7

St. James 1-12 Annaghdown 1-12

St. Patricks 2-9 Barna 3-5



Kevin Burke Tyres Division 1 Hurling League Group 1

Castlegar 0-22 Tommy Larkins 2-10



OCC Construction Junior B Football Championship North

Dunmore MacHales 0-9 Kilconly 0-7

Mountbellew/Moylough 3-6 Cortoon Shamrocks 2-8



OCC Construction Junior B Football Championship West

Cumann Peile Naomh Anna, Leitir Mór 3-9 Carna-Cashel GAA 1-8

Claregalway 1-11 Oughterard 0-7



Kevin Burke Tyres Junior Hurling League Group 1

Ardrahan 4-17 Kinvara 1-13



Kevin Burke Tyres Junior Hurling League Group 3

Maigh Cuilinn – Iomnaocht 5-14 Salthill-Knocknacarra 1-11



Kevin Burke Tyres Junior Hurling League Group 5

Meelick-Eyrecourt 3-19 Killimor 0-21



Kevin Burke Tyres Junior Hurling League Group 8

Loughrea 3-17 St Mary’s GAA Athenry 3-14

Sarsfields 1-19 Killimordaly 1-14



Kevin Burke Tyres Junior Hurling League K/O

(Pre Lim Quarter Final), Tommy Larkins 3-20 Kilnadeema-Leitrim 3-18



OCC Construction Junior C Football Championship North

Caherlistrane 3-9 Menlough 1-11

Glenamaddy 1-10 Tuam Stars 1-8

Williamstown 0-16 Caltra 2-5



OCC Construction Junior C Football Championship West

Gaeil na Gaillimhe 2-5 An Cheathrú Rúa 0-6



OCC Construction Junior D Football Championship – North

Kilconly 3-9 Milltown 1-8

St Brendan’s 2-6 Killererin 1-6



Kevin Burke Tyres U20B Hurling League Group 4

Abbeyknockmoy 0-19 Mullagh/Kiltormer 2-13