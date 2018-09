Weekend Galway club GAA results

Salthill Hotel Senior A Hurling Championship – Group 1

St Thomas 2-21 Craughwell 3-13

Liam Mellows 0-19 Tommy Larkins 0-19

Castlegar 3-22 Kilnadeema-Leitrim 0-10

Salthill Hotel Senior A Hurling Championship – Group 2

Mullagh 2-16 Cappataggle 0-20

Gort 1-24 Sarsfields 0-14

Loughrea 0-20 Portumna 0-17

Salthill Hotel Senior B Hurling Championship – Group 1

Turloughmore 0-21 Clarinbridge 0-17

Killimordaly 2-16 Beagh 0-22

Ballinderreen 3-17 Ahascragh/Fohenagh 1-11

Salthill Hotel Senior B Hurling Championship – Group 2

Padraig Pearses 2-19 Abbeyknockmoy 0-11

Ardrahan 0-16 Athenry 0-11

Intermediate Hurling Championship – Group 1

Kinvara 2-18 Castlegar 2-10

Kilconieron 0-22 Kilbeacanty 1-16

Kiltormer 1-19 Annaghdown 1-17

Intermediate Hurling Championship – Group 2

Rahoon-Newcastle 1-15 Carnmore 1-14

An Spideal 3-13 Sylane 2-16

Oranmore-Maree 1-11 Meelick-Eyrecourt 0-12

Gullane’s Hotel Junior A Hurling Championship

Ballygar 0-14 Micheal Breathnach 0-13

Junior Championship West – Group B

Claregalway 5-12 Salthill-Knocknacarra 2-8

Gullane’s Hotel Junior B Hurling Championship quarter final

Killimordaly 0-18 Oranmore-Maree 1-15

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship quarter final

Sarsfields 5-15 Sylane 0-7

Gullane’s Hotel Junior C1 Hurling Championship – Group 2

Annaghdown 2-13 Gort 1-7

Pier Head Minor B1 Hurling Group 2

Oranmore-Maree 2-16 Skehana-Mountbellew/Moylough 1-13

Ocean Hygiene Supplies and Packaging U 13 A Hurling Championship final

Clarinbridge 0-7 Turloughmore 1-4

Ocean Hygiene Supplies and Packaging U 13 A Hurling Shield final

Athenry 2-7 Sarsfields 2-7

Ocean Hygiene Supplies & Packaging Under 15 C Hurling Championship – Group 1

Ballinderreen 4-17 Four Roads 0-7

FOOTBALL RESULTS:

Junior B Championship West – Group A

Oilein Arainn 2-8 Naomh Anna, Leitir Mór 0-10

Junior B Championship West – Group B

An Cheathru Rua 2-13 Carna-Caiseal 0-12

Junior B Football Championship semi final

Headford 5-11 Williamstown 0-7

Junior C Championship West – Group A

Gaeil na Gaillimhe 3-6 Barna 0-2

Oranmore-Maree W/O Clonbur

Junior C Championship West – Group B

Micheal Breathnach 6-20 Killannin 1-6

WERS Waste U14 Football Division 3 Shield semi final

Caltra 8-14 Clonbur 1-6

WERS Waste U16 Football Division 3 Shield semi finals

Mountbellew/Moylough W/O St Brendan’s –

Headford 5-11 Menlough 4-7