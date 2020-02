George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

By

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE CHUIG STAID CÚ NA GAILLIMHE A6 525 19:52 = TRAP 4 SHOEMAKERS BRAVE

RACE 2 SEACHTAIN NA GAEILGE NOVICE 350 SEMI-FINAL 20:07 = TRAP 1 KILLANIN SKY

RACE 3 SEACHTAIN NA GAEILGE NOVICE 350 SEMI-FINAL 20:22 = TRAP 5 RATHIN MAURA

RACE 4 THE UPCOMING SWEEPSTAKES NEXT WEEK A7 525 20:37 = TRAP 4 KILLURAN TINY

RACE 5 SEACHTAIN NA GAEILGE NOVICE 350 SEMI-FINAL 20:52 = TRAP 2 BUTTSYS BENGAL

RACE 6 RACING NEXT WEEK ON FRIDAY AND SATURDAY S9 350 21:07 = TRAP 1 KILBANNON MOTAZ

RACE 7 THE LEAP DAY SPECIAL TOMORROW NIGHT 21:22 = TRAP 3 HEATHLAWN O’HARA (NAP)

RACE 8 THE COMMUNIONS & CONFIRMATIONS A4 525 21:37 = TRAP 5 KAISER KUBRICK

RACE 9 THE ONLINE BOOKINGS A3 525 21:52 = TRAP 3 ROCKALONG KOSMOS

RACE 10 THE HIT OR BUST A5 525 22:07 = TRAP 1 ARTISTIC JOE

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A4 525 19:52 = TRAP 6 ALLGOODTHINGS

RACE 2 TONIGHTS TOTE GUARANTEES S6 350 20:07 = TRAP 3 KILBANNON VOIGHT

RACE 3 DÉANANN CÚ PEATA MAITH A6 525 20:22 = TRAP 5 JIMS RETURN

RACE 4 THE COMMUNIONS AND CONFIRMATIONS OFFER S5 350 20:37 = TRAP 6 KILBANNON PEDRO

RACE 5 THE TEXT RACE ENTRY NUMBER A4 525 20:52 = TRAP 1 GO AGAIN

RACE 6 THE UPCOMING STAKES NEXT WEEK S3 350 21:07 = TRAP 1 BURNPARK TOMMY

RACE 7 RAFFERTY FAMILY A4/5 (NO B/G) 550 FINAL 21:22 = TRAP 1 RISING TURBO

RACE 8 THE BUMBLEBEE KYNE A2/3 550 ROUND 1 HEAT 1 21:37 = TRAP 3 CAISLEAN RODDICK

RACE 9 THE BUMBLEBEE KYNE A2/3 550 ROUND 1 HEAT 2 21:52 = TRAP 1 BUMBLEBEE DAITHI (NAP)

RACE 10 THE BUMBLEBEE KYNE A2/3 550 ROUND 1 HEAT 3 22:07 = TRAP 1 CLONEYOGAN BLAZE