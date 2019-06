Cumann na mBunscol Hurling County Finals – Details announced

The Cumann na mBunscol Hurling Finals will take place in Loughgeorge on Thursday the 13th of June. This will bring to an end the County Finals following the Camogie Finals on Tuesday.

Pitch One

10.00 Roinn A (13) Bullaun v Killeeneen

11.00 Roinn B (13) Carrabane v Maree

12.00 Roinn C (13) Ballymana v Portumna

1.00 Roinn D (13) Corrandulla v Mountbellew

2.00 Roinn E (13) Cregmore v Boleybeg Group winners

3.00 Roinn F (11) St. Pats Galway v Bushypark

Pitch 2

9.15am Girls Football Roinn E (11) Clarinbridge v Scoil Fhursa

10.10 Roinn G (11) Kiltullagh v Carnaun

11.00 Roinn H (*9) Tullykyne v Gurteen

12.00 Roinn I (9) Menlough Group winners v Annagh

1.00 Roinn J (9) Woodford v Tierneevin

2.00 Roinn K (9) Doorus v Kilnadeema

Pitch Three

10.00 Roinn L (7) Ballaghlea v Mullagh

10.45 Roinn M (7) Clonfert v Lough Cutra

11.30 Roinn N (7) Kilcoona v Kilconly

12.15 Roinn O (7) Kilkerrin v Windfield

1.00 Roinn S (9) Cummer v Sylane

1.45 Roinn P (5) Caltra v Raheen

2.30 Roinn R (5) Kiltormer v Abbey