Weekend GAA Results and football championship update

The draws for the Claregalway Hotel senior and intermediate football championships will take place on Monday night at 8.30pm and the following teams have qualified after the weekend’s final round of group games were played:

SENIOR (Open Draw): Tuam Stars, Killannin, Mountbellew Moylough, Milltown, Maigh Cuilinn, Annaghdown, Corofin, Oughterard.

INTERMEDIATE (Seeded): Leitir Mór, Oileain Arann, Dunmore MacHales, St Brendans; Micheal Breathnach, Glenamaddy, Oranmore Maree, Killererin

Claregalway Hotel Senior Football Championship – Group 1

Killannin 1-15 St. James 1-13; Tuam Stars 0-9 Cortoon Shamrocks 0-5

Claregalway Hotel Senior Football Championship – Group 2

Milltown 2-9 St Michael’s 0-12; Mountbellew/Moylough 1-16 An Spideal 1-8

Claregalway Hotel Senior Football Championship – Group 3

Annaghdown 0-9 Claregalway 0-9, Maigh Cuilinn 4-18 An Cheathru Rua 0-8

Claregalway Hotel Senior Football Championship – Group 4

Salthill-Knocknacarra 3-13 Barna 1-8; Corofin 2-10 Monivea-Abbey 1-6; Oughterard 4-10 Caherlistrane 2-10

Claregalway Hotel Intermediate Football Championship – Group A

St Gabriel’s 0-12 Headford 1-9; Naomh Anna, Leitir Mór 3-14 Micheal Breathnach 0-11

Claregalway Hotel Intermediate Football Championship – Group B

Oileain Arann 3-15 Glenamaddy 0-8; Kilkerrin-Clonberne 1-10 Kilconly 0-11

Claregalway Hotel Intermediate Football Championship – Group C

Williamstown 1-7 Corofin 0-9; Dunmore MacHales 1-8 Oranmore-Maree 0-9

Claregalway Hotel Intermediate Football Championship – Group D

St Brendan’s 0-8 Menlough 0-7; Killererin 1-8 Caltra 1-8

Peter Curran Electrical U-16 Football League Group 2 B

Dunmore MacHales 2-8 Caherlistrane 0-8

Peter Curran Electrical U-16 Football League Group 5 A

Menlough W/O Corofin –

Gullane’s Hotel Junior B Hurling Championship 1/4 final

Padraig Pearses 3-15 Killimordaly 2-10

Gullane’s Hotel Junior C Hurling Championship semi final

Kiltormer 1-12 Tommy Larkins 1-9

Keogh Accountancy Junior Championship North – Group A

Caherlistrane 2-10 Kilkerrin-Clonberne 1-12; Claregalway 3-14 Corofin 2-9

Keogh Accountancy Junior Championship North – Group B

Mountbellew/Moylough 3-11 St. James 3-4; Athenry 1-16 Ballinasloe 1-8

Keogh Accountancy Junior Championship West – Group A

Salthill-Knocknacarra 4-14 Fr Griffins/ire g 3-9; Barna 1-11 Carna Cashel 1-8

Keogh Accountancy Junior Championship West – Group B

Moycullen 3-15 St. Patricks 2-10; Clifden 1-10 Renvyle 0-13

Keogh Accountancy Junior A Football Championship West Final

Killannin 0-9 Micheal Breathnach 0-8

Brooks Minor (U17) Knockout Quarter Final

Clarinbridge 1-18 Tynagh/Abbey-Duniry 1-8

Keogh Accountancy Junior B Football Championship North Final

Corofin 1-10 Claregalway 0-10

Brooks Minor (U17) B Knockout Semi Finals

Carnmore 1-18 Kinvara 0-9; Ballinderreen 1-12 Mullagh/Kiltormer 0-9

Keogh Accountancy Junior C Football League/Shield North Semi Finals

Oranmore-Maree 5-10 Claregalway 3-15; St Brendan’s 4-6 Killererin 0-10

Brooks Minor (U17) B1 Knockout Final

Fr. Joe Walsh’s 2-12 Rahoon-Newcastle 0-10

Brooks Minor (U17) C Knockout Final

Four Roads 1-14 Salthill-Knocknacarra 0-6