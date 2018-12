TP Brennan Connacht Junior Shield Last 32 Draw

There is a strong Galway involvement in the TP Brennan Connacht Shield last 32 with games taking place on Sunday the 28th of January at 2pm.

The draw is full is…..

1 Dunmore Town v East Utd

2 West Utd B v Gurteen Celtic

3 Knocknacarra v Loughrea Rams B

4 Glen Celtic v Colemanstown

5 Cregmore v Killala

6 Claregalway v St Bernards B

7 Coolaney Utd v Cam Celtic

8 Crossmolina FC v Manulla B

9 Fahy Rovers v Ballinasloe Town B

10 Bearna Na Forbacha v St Johns FC

11 Kinvara Utd v St Cuan’s Utd

12 Roscommon Utd v Snugboro Utd

13 Glenhest Rovers v Mervue Utd B

14 Real Tubber v Galway Bohs B

15 Swinford v Oughterard FC

16 Partry Athletic FC v Cartron Utd