Three Galway Golfers Among High Performance Selections as Golf Ireland Panels for 2025 announced

Galway Bay’s Rory Gallagher, Ballinasloe’s Isaac Oliver and Oughterard’s Kate Dillon have been named in the Golf Ireland high performance squads for next year.

And among the West Performance development selections are Galway Bay’s Caelan Coleman and Dylan Smyth, Ballinasloe’s Niall Conneely, Athenry’s Fergal Coyle and Connemara’s Noreen O’Neill.

The Golf Ireland development and high performance panels for the upcoming 2025 season have been selected:

U18 BOYS HIGH PERFORMANCE

John Doyle (Fota Island), Finlay Eager (Royal Belfast), Adam Fahey (Portmarnock), Rory Gallagher (Galway Bay), Louis Goodman (Co Louth), Stuart Nesbitt (Royal Portrush), Isaac Oliver (Ballinasloe), William O’Riordan (Greystones).

U18 GIRLS HIGH PERFORMANCE

Olivia Costello (Roscommon), Kate Dillon (Oughterard), Lucy Grattan (Tralee), Hannah Lee-McNamara (Royal Portrush), Gemma McMeekin (Royal Portrush), Kayleigh Mulholland (Moyola Park), Niamh O’Grady (Royal Dublin), Róisín Scanlon (Woburn).

U16 BOYS HIGH PERFORMANCE

John William Burke (Ballyhaunis), Eoin Burrows (Belvoir Park), Justin Dennehy (Douglas), Harris Fleming (Galgorm Castle), Luke Furlong (Wexford), Ollie McEvoy (Ballycastle), Jack McKenna (Co. Louth), John Moran (Portmarnock), Harry O’Hara (Clandeboye), Patrick Tuffy (Strandhill).

MIDLANDS-EAST PERFORMANCE DEVELOPMENT

U17 Boys – David Bohill (Co. Louth), Freddie Bracken (Portmarnock), Mark Greenwood (Lucan), Mark Muldoon (Royal Dublin), Daniel O’Brien (Co. Louth), Jamie Sharpe (Edenderry).

U17 Girls – Ella Cantwell (Esker Hills), Grace Dowdall (Forrest Little).

U15 Boys – Oliver Goulding (Edenderry), Adam O’Brien (Glasson).

NORTH PERFORMANCE DEVELOPMENT

U17 Boys – Adam Doherty (Galgorm Castle), Paul Fletcher (Galgorm Castle), Cole Henderson (Galgorm Castle), David Lyttle (Castlerock), Scott McCabe (Massereene), Evan Pepper (Lurgan).

U17 Girls - Ella Proctor (Royal Portrush), Beth Cuthbert (Lurgan), Maddie Armstrong (Knock), Eva Branks (Malone), Erin Poots (Knock), Mollie Blair (Galgorm Castle), Ella Louise McCorry (Lurgan).

U15 Boys – Parker Bonnes (Galgorm Castle), Rory Brown (Galgorm Castle), Henry Campbell (Holywood), Jack Conroy (Belvoir Park), Fionn McCormick (Moyola Park), Josh Punnoose (Massereene), Jaxon Wardlow (Belvoir Park).

SOUTH PERFORMANCE DEVELOPMENT

U17 Boys – Adam Barr (Kinsale), Oran Barrett (Cork), AJ Hayes (Dungarvan), Luke McCann (Killarney), Rory McCarthy (Kanturk), Cian McDonnell (Monkstown), Darragh Nolan (Fermoy).

U17 Girls – Lauren Bradfield (Waterford Castle), Julia Falvey Ryan (Fota Island), Hailey Martinez (Fota Island), Sophie Moynihan (Tralee), Claudia O’Donoghue (Douglas), Niamh O’Sullivan (Mallow), Emma Vinarcik (Tralee).

U15 Boys – Rajiv Das (Tramore), Rory McKeown (Dungarvan), Paddy O’Connell (Limerick), Ruben Rivas (Tralee).

SOUTH-EAST PERFORMANCE DEVELOPMENT

U17 Boys – Christopher Caulfield (Carton House), Matthew Clifford (Naas), Neil Conway (Cill Dara), Matthew Hanlon (Carton House), Finn Jolly (Dun Laoghaire), Tadhg Murphy (Royal Curragh), Toby Murphy (Greystones), William Walshe (Delgany).

U17 Girls – Sadhbh Kelly (Bray), Máiréad Pang (Milltown), Sophie Park (Grange).

U15 Boys – Ruairi Cooper (Enniscorthy), Ross Lavelle (Straffan), Charlie McHugh (Carlow).

WEST PERFORMANCE DEVELOPMENT

U17 Boys – Caelan Coleman (Galway Bay), Niall Conneely (Ballinasloe), Fergal Coyle (Athenry), Donnacha Halpin (Shannon), Max Humphreys (Ballinrobe), Danny Lyne (Lahinch), Patrick Martin (Carrick-on-Shannon), Barry McMenamin (Ballybofey & Stranorlar), Dylan Smyth (Galway Bay).

U17 Girls – Mary Kate Lonergan (Westport), Noreen O’Neill (Connemara), Jessica Reynolds (Co. Sligo), Molly Sproule (Co. Sligo).

U15 Boys – Tiernan Bradley (Ballyliffin), Dan Duffy (Ballybofey & Stranorlar), Charlie O’Hora (Ballybofey & Stranorlar).