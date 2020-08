OTL’s Boylesports Irish Greyhound Derby Round-Up

The opening heats of the Boylesports Irish Greyhound Derby took place over the weekend and Boylesports PR Executive and Writer for IGB.ie for the 2020 Irish Greyhound Derby Sarah Kinsella joined George McDonagh on Over The Line to talk about the weekend’s races and to look forward to next week’s round two.

Boylesports Irish Greyhound Derby – Second Round Draw

FRIDAY AUGUST 21st

Heat 1

1 Glory Kilara

2 Razldazl Monarch

3 Beechview Elsie

4 Vigorous Scooby

5 Deadly Missile

6 Battle Cry

Heat 2

1 Lemon Boris

2 Jacks Solution

3 Frankies Jet

4 Redzer Ardfert (w)

5 Dromrich Altair (w)

6 Newinn Lester (w)

Heat 3

1 Toolmaker Sydney

2 Doolin Prince

3 Great Eastern

4 Lord Rusty

5 Droopys Wyatt

6 Clona Blaze (w)

Heat 4

1 Cushie Wayne

2 Deadly Do Lago

3 Ballydoyle Valor

4 Glengar Mary

5 Glengar Bale (m)

6 Rockburst Mike (w)

Heat 5

1 Laughil Josh

2 Burgess Dakota

3 Knocknaboul Syd

4 Ballymac Kingdom

5 Ropewalk Bhoy (m)

6 Our Surprise (w)

Heat 6

1 Vigorous Luke

2 Newinn Sheedy

3 Towstar Paddy

4 Jirano Classic

5 Beechview Cognac

6 Cash Is King (w)

Heat 7

1 Catunda Logan

2 Burgess Puma

3 Catchmeflying

4 Unlock Unlock (m)

5 Coolavanny Chick (w)

6 Storys Derek (w)

Heat 8

1 Newline Cody

2 Rathcoole Fox

3 Epic Hero

4 Antigua Sands

5 Kilara Icon

6 Ardrahan Pinokio (w)

SATURDAY, AUGUST 22nd

Heat 9

1 Pestana

2 Waikiki Keano

3 Bhoireann

4 Toolmaker Daddy (m)

5 Newinn Taylor (w)

6 Sippy Cian (w)

Heat 10

1 Wolfe

2 Ballymac Anton

3 Knight Rocker

4 Soldier Spy

5 Grandslam Champ

6 Athlacca Zetta (m)

Heat 11

1 Indesatchel

2 Iconic Rory

3 Skywalker Logan

4 Benman

5 Ballymac Wild

6 Killer Bee (w)

Heat 12

1 Razldazl Annie

2 Coolavanny Kyser

3 Deerjet Sydney

4 Ballymac Cooper (w)

5 Ripley Lad (w)

6 Drumdoit Bermuda (w)

Heat 13

1 Magical Jasper

2 Kilgraney Vegas

3 Razldazl Peaky

4 Meenagh Miracle

5 Ferdia (w)

6 Calzaghe Sonic (w)

Heat 14

1 Da Bold Eagle

2 Great Name That

3 Scooby Princess

4 Degrom (m)

5 Sweetheart Deal (w)

6 Priceless Squire (w)

Heat 15

1 Monbeg Zinzan

2 Boylesports Xtra

3 Ballymac Wisdom

4 Razldazl Mya

5 Mustang Firmino (w)

6 Traceys Bob (w)

Heat 16

1 Ballymac Tas

2 Roanna Bess

3 Feudal Spirit

4 Ballyhimikin Jet (m)

5 Lemon Ozzy (w)

6 Lenson Bocko (w)