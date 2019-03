O’Connor Cup Ladies Football All-Stars and Rising Stars announced

The Gourmet Food Parlour O’Connor Cup All-Stars and Rising Stars have been announced with two Galway girls on the All Stars team and two amongst the Rising Stars. Kilkerrin/Clonberne’s Louise Ward from UL and Moycullen’s Áine McDonagh from UCD on the All Stars, while Shauna Hynes from Miltown and Andrea Trill from Claregalway are both rewarded for their performances with GMIT by being named on the Rising Stars team.

GFP O’Connor Cup All Stars

1. Linda Bruggener (UCD) – Kerry

2. Kate McGrath (UCD) – Waterford

3. Caoimhe McGrath (UL) – Waterford

4. Claragh Connor (UUJ) – Derry

5. Shauna Kelly (UL) – Cork

6. Louise Ward (UL) – Galway

7. Niamh Collins (UCD) – Dublin

8. Niamh McEvoy (TU Dublin) – Dublin

9. Fiona McHale (UL) – Mayo

10. Shauna Howley (UL) – Mayo

11. Aimee Mackin (UUJ) – Armagh

12. Áine McDonagh (UCD) – Galway

13. Hannah O’Donoghue (UL) – Kerry

14. Eimear Scally (UL) – Cork

15. Róisín Howard (UL) – Tipperary

GFP Rising Stars 2019

1. Aoife McColgan (Letterkenny IT) – Donegal

2. Aisling Nee (Letterkenny IT) – Donegal

3. Caoimhe Magee (UU Magee) – Tyrone

4. Ailish Noonan (Dundalk IT) – Longford

5. Colleen McKenna (Dundalk IT) –Armagh

6. Kate Fitzgibbon (Marino Institute of Education) – Dublin

7. Shauna Hynes (GMIT) – Galway

8. Neasa Byrd (Marino Institute of Education) – Cavan

9. Amy Wharton (GMIT) – Cavan

10. Emma McMahon (Letterkenny IT) – Clare

11. Danielle McManus (UU Magee) – Fermanagh

12. Stacey Grimes (Dundalk IT) – Meath

13. Andrea Trill (GMIT) – Galway

14. Bronagh O’Rourke (GMIT) – Leitrim

15. Niamh Murray (UU Magee) – Armagh