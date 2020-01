NUIG hurlers into Fitzgibbon Cup quarter finals

NUIG hurlers bounced back from their narrow opening round defeat against UCC by defeating Cork IT 1-15 to 0-11 last night. Jeff Lynskey’s side will now play IT Carlow next Thursday night in the quarter finals. Barry Cullinane reports:

NUI Galway team:

1. Seán Manogue (James Stephens, Kilkenny)

3. Jack Fitzpatrick (Killimordaly)

4. Caimin Killeen (Loughrea)

2. Darren Morrissey (Sarsfields)

24. Andrew Greaney (Craughwell)

5. Daniel Loftus (Turloughmore)

33. Mark Gill (Castlegar)

35. Shane Burke (Turloughmore) 0-2

9. Ian Fox (Sarsfields)

8. Seán Loftus (Turloughmore) 1-2

12. Brian Concannon (Killimordaly)

15. Conor Elwood (Liam Mellows) 0-1

13. Shane Fletcher (Roscrea, Tipperary)

11. John Fleming (Meelick-Eyrecourt)

14. Evan Niland (Clarinbridge) 0-9 (0-6 frees, 0-1 ’65)

Subs

20. Michael Lynch (Kilnadeema-Leitrim) for Fleming (36) 0-1

29. Conor Caulfield (Kilconieron) for Fletcher (38)

19. Liam Forde (Ardrahan) for Caulfield (50, injured)

23. Eoin O’Donnell (Ardrahan) for Greaney (60)