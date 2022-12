GREYHOUND RACING: George McDonagh’s Tips (Wednesday/Thursday 21st/22nd December 2022)

Wednesday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH novice 350 19:50=trap 1 miltons dream

RACE 2 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON s9 350 20:05=trap 3 drombeg prince

RACE 3 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM a5 525 20:20=trap 4 larchill pop

RACE 4 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON novice 350 20:35=trap headford emma

RACE 5 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM novice 525 20:50=trap 4 grangeview sab

RACE 6 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH 810 21:05=trap 5 droney said no

RACE 7 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING a4 525 21:20=trap 2 jumeirah legend

RACE 8 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM 810 21:35=trap 3 annadown rose

RACE 9 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST a4 525 21:50=trap 5 brunswick billy

RACE 10 THE GREYHOUND CARE FUND a3 550 22:05=trap 2 millrose brandy

RACE 11 AN RÁS DERINEACH a2 550 22:20=trap 1 abigails hope (nap)

==

Thursday Selections

RACE 1 THE WGOBA CHRISTMAS DRAW A6 525 FINAL 19:50=trap 6 bumblebee love

RACE 2 WGOBA REMEMBERING OUR FRIENDS 350 FINAL 20:05=trap 2 crokers burko

RACE 3 JASON BURKE – TOP TIPSTER S4/6 350 FINAL 20:20=trap 1 crafty hoshiko

RACE 4 WGOBA GRI NON WINNERS 525 FINAL 20:35=trap 2 derra viva

RACE 5 PAUL BURKE – TOP KENNEL 2022 A2 525 FINAL 20:50=trap 5 crafty babalino

RACE 6 THE GRI – WGOBA CHRISTMAS CRACKER 525 FINAL 21:05=trap 1 fast fit vic

RACE 7 THE PAUL MCKENNA MEMORIAL A3/A4 575 SEMI-FINAL 21:20=trap 1 rattling ya ya

RACE 8 THE PAUL MCKENNA MEMORIAL A3/A4 575 SEMI-FINAL 21:35=trap 5 oaklands lad

RACE 9 2022 WGOBA SEAN SCULLY MEMORIAL FINAL 21:50=trap 1 grangeview lolo(nap)

RACE 10 HAPPY CHRISTMAS TO ALL OUR FRIENDS AT THE STADIUM 550 22:05=trap 6 drombeg jake

RACE 11 STEPHEN MURRAY TOP KENNEL 2022 A3 525 FINAL 22:20=trap 3 grangeview port