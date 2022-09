GREYHOUND RACING: George McDonagh’s Selections (9th/10th September 2022)

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH N2 350 19:50=trap 3 headford josie

RACE 2 THE IRGT NON WINNER OF LAST 4 RACES A7 525 20:05=TRAP 2 cill dubh appeal

RACE 3 NON WINNER OF LAST 4 RACES A6 525 20:20=TRAP 4 orbsen olive (nap)

RACE 4 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH A3 525 20:35=TRAP 1 clonfert cutie

RACE 5 RETIRED GREYHOUND TRUST NON WINNER OF LAST 4 RACES A5 525 20:50=TRAP 6 sports glory

RACE 6 NON WINNER OF LAST 4 RACES A3 525 21:05=TRAP 1 aulton super

RACE 7 BARKINGBUZZ.IE S1 350 21:20=TRAP 3 grangeview port

RACE 8 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON 350 21:35=TRAP 3 burnpark max

RACE 9 AN RÁS DERINEACH S5 350 21:50=TRAP 3 aulton rafa

==

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A7 525 19:50=trap 4 magical zoraya

RACE 2 BARKINGBUZZ.IE A6 525 20:05=TRAP 3 anyharminasking

RACE 3 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A5 525 20:20=TRAP 4 balroebuck smokie

RACE 4 THE 087 2770969 TEXT ENTRY A4 550 20:35=TRAP 3 abigails hope (nap)

RACE 5 THE GREYHOUND CARE FUND A3 525 20:50=TRAP 5 danmnar daniel

RACE 6 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A2 550 21:05=TRAP 3 kilballyowen boy

RACE 7 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH A0 550 21:20=TRAP 5 ballycraigue jim

RACE 8 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING S6 350 21:35=TRAP 1 coolanga sprite

RACE 9 AN RÁS DERINEACH S8 350 21:50=TRAP 2 clonfeigh sunset