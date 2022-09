GREYHOUND RACING: George McDonagh’s Galway Selections (2nd/3rd September 2022)

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH N2 350 19:50=TRAP 5 CRAFTY ARTURO

RACE 2 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A6 525 20:05=TRAP 2 MOUNVOOR LAD

RACE 3 NON WINNER OF LAST 5 A5 525 20:20=TRAP 3 ANNADOWN RUBY

RACE 4 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM A4 525 20:35=TRAP 2 PINNACLE RIO

RACE 5 THIS RUNS DEEP A2 525 20:50=TRAP 1 FAST FIT VIC (NAP)

RACE 6 RACE ENTRIES BY MONDAY AT 5PM BITCH STAKES 21:05=TRAP 5 BRICKHILL QUEEN

RACE 7 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING S3 350 21:20=TRAP 5 DROMBEG SNOWY

RACE 8 BARKINGBUZZ.IE S7 350 21:35=TRAP 2 NIVEA BLUE

RACE 9 AN RÁS DERINEACH S5 350 21:50=TRAP 1 CROKERS DREAM

==

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A7 525 19:50=TRAP 5 FEED ME SUGAR

RACE 2 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH A5 525 20:05=TRAP 6 BALROEBUCK SMOKIE

RACE 3 THE GREYHOUND CARE FUND A3 550 20:20=TRAP 3 BALLYHALE CHLOE

RACE 4 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A6 525 20:35=TRAP 1 GRNGEVIEW LIGHT

RACE 5 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM A4 525 20:50=TRAP 4 ABIGAILS HOPE

RACE 6 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON A4 550 21:05=TRAP 1 ZUNI

RACE 7 GOGREYHOUNDRACING.IE A1 550 550 21:20=TRAP 2 CLOONTURK BRUNO

RACE 8 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING A3 525 21:35=TRAP 3 FEED ME NANDOS (NAP)

RACE 9 RACE ENTRIES BY MONDAY AT 5PM S7 350 21:50=TRAP 5 CROAGHILL LIGHT