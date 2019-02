George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 THE GALWAY GREYHOUND STADIUM LADIES A5 525 19:52 = TRAP 1 Spankinggorgeous

RACE 2 GALWAY GREYHOUND STADIUM UNRACED 350 ROUND 1 HEAT 1 20:07 = TRAP 2 Maithgoleor

RACE 3 GALWAY GREYHOUND STADIUM UNRACED 350 ROUND 1 HEAT 2 20:22 = TRAP 3 Rosshill Max

RACE 4 GALWAY GREYHOUND STADIUM UNRACED 525 ROUND 1 HEAT 1 20:37 = TRAP 5 Pink Starburst

RACE 5 GALWAY GREYHOUND STADIUM UNRACED 350 ROUND 1 HEAT 3 20:52 = TRAP 2 Pinnacle Blue

RACE 6 FUNDRAISING AT THE DOGS S5 350 21:07 = TRAP 6 Pal Dubh

RACE 7 GALWAY GREYHOUND STADIUM UNRACED 525 ROUND 1 HEAT 2 21:22 = TRAP 5 Velvet Juliet

RACE 8 GALWAY GREYHOUND STADIUM UNRACED 525 ROUND 1 HEAT 3 21:37 = TRAP 6 Claregalway Lad (nap)

RACE 9 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A4 525 21:52 = TRAP 4 Liscarra Bonus

RACE 10 THE HIT OR BUST A3 525 22:07=TRAP 3 Memories Faith

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A5 525 19:52 = TRAP 1 Lingrawn Goldie

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:07 = TRAP 1 Pal Hunter

RACE 3 THE TRIO POOLS A8 525 20:22 = TRAP 4 Ghost Story

RACE 4 THE MASTERS RESTAURANT A5 525 20:37 = TRAP 2 Black Product

RACE 5 THE FINGER FOOD PACKAGE A6 525 20:52 = TRAP 5 Ballyea Rose

RACE 6 THE UPCOMING EVENTS S4 350 21:07 = TRAP 6 Wilbrook Chase

RACE 7 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH A4 525 21:22 = TRAP 1 Portumna Paddy (NAP)

RACE 8 THE ONLINE BOOKINGS A3 525 21:37 = TRAP 1 Howsitgoingjo

RACE 9 FUNDRAISING AT THE DOGS A3 525 21:52 = TRAP 1 Domino Burko

RACE 10 THE HIT OR BUST A1 525 22:07 = TRAP 6 Portumna Zero