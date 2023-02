George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A7 525 19:50=TRAP 1 RANCHERS BERNIE

RACE 2 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM A7 525 20:05=TRAP 5 DROMBEG LOGAN

RACE 3 BARKINGBUZZ.IE S8 350 20:20=TRAP 1 FAST FT TADGH

RACE 4 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A7 525 20:35=TRAP 2 MONEYGALL JACK

RACE 5 GALWAY GREYHOUND STADIUM NOVICE 350 FINAL 20:50=TRAP 1 CRAFTY KABOOM (NAP)

RACE 6 THE 087 2770969 TEXT ENTRY A6 525 21:05=TRAP 2 KATES PRINCESS

RACE 7 THE GREYHOUND CARE FUND A4 525 21:20=TRAP 1 MENMAL PRINCESS

RACE 8 THE FEBRUARY 3 COURSE MEAL OFFER A5 525 21:35=TRAP 4 CRAFTY HOSHIKO

RACE 9 AN RÁS DERINEACH A3 525 21:50=TRAP 5 GRANGEVIEW PORT

=========================================================

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A5 525 19:50=TRAP 5 ABIGAILS MYSTERY

RACE 2 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM S8 350 20:05=TRAP 2 CHARMED

RACE 3 BARKINGBUZZ.IE A8 525 20:20=TRAP 6 BALLYFORT MAX

RACE 4 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING S6 350 20:35=TRAP 1 ROOM TO STOP

RACE 5 THE UPCOMING EVENTS AT GALWAY A4 525 20:50=TRAP 1 BLUE PUMA

RACE 6 THE FEBRUARY 3 COURSE MEAL OFFER S5 350 21:05=TRAP 4 DOMAIN JOE

RACE 7 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM S3 350 21:20=TRAP 5 CROAGHILL BLAKE

RACE 8 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A3 525 21:35=TRAP 2 BRICKHILL DAISY (NAP)

RACE 9 RÁS ÁMHARACH DEIRIDH A2 525 21:50=TRAP 2 PATS ANGELA