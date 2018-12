George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

Thursday

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A4 525 19:52 = TRAP 5 LISCARRA BONUS

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS A8 525 20:07 = TRAP 1 SUMMERFIELD HOPE

RACE 3 THE RECENT TOTE RETURNS S9 350 20:22 = TRAP 5 BESLOW JESSICA

RACE 4 THE WWW.FONEZ.IE S8 350 SEMI-FINAL 20:37 = TRAP 1 KILLANIN SOPHIE

RACE 5 THE CHRISTMAS CRACKERS A7 525 SEMI-FINAL 20:52 = TRAP 5 REMARKABLE MAN

RACE 6 THE WWW.FONEZ.IE S8 350 SEMI-FINAL 21:07 = TRAP 1 BORDER ELECTRIC

RACE 7 THE WWW.FONEZ.IE S6 350 FINAL 21:22 = TRAP 2 HARBOUR STARTLET

RACE 8 THURSDAY 6TH DECEMBER A6 525 FINAL 21:37 = TRAP 1 HEATHLAWN HEIDI (NAP)

RACE 9 THE CHRISTMAS CRACKERS A7 525 SEMI-FINAL 21:52 = TRAP 2 PORTUMNA PADDY

Friday

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52 = TRAP 3 TREANMANAGH LASS

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S7 350 20:07 = TRAP 3 PATS GOLD DREAM

RACE 3 NEXT WEEKS RACING SCHEDULE S9 350 20:22 = TRAP 1 AULTON GAZZA

RACE 4 HAPPY CHRISTMAS TO ALL OUR OWNERS AND TRAINERS A9 525 20:37 = TRAP 4 DOUGH DAZZLER

RACE 5 JANUARY RACING & TRIALS S5 350 SEMI-FINAL 20:52 = TRAP 3 GLAISE BLUE

RACE 6 JANUARY RACING & TRIALS S5 350 SEMI-FINAL 21:07 = TRAP 6 PAL DUBH

RACE 7 FUNDRAISING AT THE DOGS A2 550 21:22 = TRAP 4 BUENO

RACE 8 THE NEW YEARS A5 525 SEMI-FINAL 21:37 = TRAP 1 ERMAHGERD (NAP)

RACE 9 THE NEW YEARS A5 525 SEMI-FINAL 21:52 = TRAP 6 PORTUMNA ZERO

Saturday

RACE 1 WELCOME TO THE SPORTSGROUND A3 525 19:52 = TRAP 4 ABBEY STORM

RACE 2 THE RECENT TOTE RETURNS S6 350 20:07 = TRAP 3 CENTAUR

RACE 3 THE CRISTMAS CRACKERS A4 SEMI-FINAL 20:22 = TRAP 1 BESLLOW CAHARKING

RACE 4 THE CRISTMAS CRACKERS A4 SEMI-FINAL 20:37 = TRAP 6 ZOOM ZOOM ZIDANE

RACE 5 C.S.S. CORRIBVIEW SAFETY SERVICES A2 SEMI-FINAL 20:52 = TRAP 1 SHES OUR SCOLARI

RACE 6 TRAIN STATION GYM, MUNSTER AVENUE A3 525 SEMI-FINAL 21:07 = TRAP 1 KNOCKMEALE CHAMP

RACE 7 TRAIN STATION GYM, MUNSTER AVENUE A3 525 SEMI-FINAL 21:22 = TRAP 6 MERCIFUL JOEY (NAP)

RACE 8 CARAGH PRECISION A4 525 FINAL 21:37 = TRAP 5 TYRUR MINISTER

RACE 9 C.S.S. CORRIBVIEW SAFETY SERVICES A2 SEMI-FINAL 21:52 = TRAP 1 DOMINO BURKO

RACE 10 C.S.S. CORRIBVIEW SAFETY SERVICES A2 SEMI-FINAL 22:07 = TRAP 5 ROCKMOUNT TOUCHE