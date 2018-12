George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

Thursday

RACE 1 THE CHRISTMAS CRACKERS A7 525 ROUND 1 HEAT 1 20:07 = TRAP 1 BAYLIN LEADER

RACE 2 THE WWW.FONEZ.IE S8 350 ROUND 2 HEAT 1 20:22 = TRAP 5 BLAZE BLUE

RACE 3 THE WWW.FONEZ.IE S8 350 ROUND 2 HEAT 2 20:37 = TRAP 4 PAL HUNTER

RACE 4 THE CHRISTMAS CRACKERS A7 525 ROUND 1 HEAT 2 20:52 = TRAP 1 RYLANE EVA

RACE 5 THE WWW.FONEZ.IE S8 350 ROUND 2 HEAT 3 21:07 = TRAP 1 WILBROOK OZZIE

RACE 6 THE WWW.FONEZ.IE S8 350 ROUND 2 HEAT 4 21:22 = TRAP 2 WILBROOK ACE

RACE 7 THE CHRISTMAS CRACKERS A7 525 ROUND 1 HEAT 3 21:37 = TRAP 4 PRINCESS AZZA

RACE 8 THE HIT OR BUST A4 525 21:52 = TRAP 6 MUSTANG AMBER (NAP)

Friday

RACE 1 DECEMBER NIGHT OF FINALS A4 550 SEMI-FINAL 19:52 = TRAP 1 LINGRAWN LOLLY

RACE 2 RECENT TOTE RETURNS NOVICE 350 20:07 = TRAP 5 AULTON JETTA

RACE 3 FUNDRAISING AT THE DOGS S7 350 SEMI-FINAL 20:22 = TRAP 5 BELOSW PAIDRAIGIN

RACE 4 RACING NEXT THURSDAY FRIDAY & SATURDAY 525 20:37 = TRAP 6 HEADFORD LUCY

RACE 5 FUNDRAISING AT THE DOGS S7 350 SEMI-FINAL 20:52 = TRAP 1 LANZAROTE

RACE 6 NIGHT OF FINALS ON THE 29TH 525 21:07 = TRAP 1 HEATHLAWN HANNAH

RACE 7 DECEMBER NIGHT OF FINALS A4 550 SEMI-FINAL 21:22 = TRAP 2 BLACK PRODUCT (NAP)

RACE 8 THE GREYHOUNDS AS PETS 525 21:37 = TRAP 2 RINNWOOD AMY

RACE 9 THE HIT OR BUST 525 21:52 = TRAP 2 BESLOW KILLURE

Saturday

RACE 1 CARAGH PRECISION A4 525 SEMI-FINAL 19:52 = TRAP 6 MACKEYS ATTACK

RACE 2 NON WINNER OF LAST 5 525 20:07 = TRAP 6 TYRUR BIRDY

RACE 3 THE SWORD SECURITY A5 525 SEMI-FINAL 20:22 = TRAP 6 SPRINGWELL SHEBA

RACE 4 THE SWORD SECURITY A5 525 SEMI-FINAL 20:37 = TRAP 1 BALROEBUCK POLLY

RACE 5 CARAGH PRECISION A4 525 SEMI-FINAL 20:52 = TRAP 6 EMMAS DREAM

RACE 6 CARAGH PRECISION A4 525 SEMI-FINAL 21:07 = TRAP 3 TIERMANA FLASH

RACE 7 TRAIN STATION GYM, MUNSTER AVENUE A3 525 ROUND 1 HEAT 1 21:22 = TRAP 1 FOG

RACE 8 TRAIN STATION GYM, MUNSTER AVENUE A3 525 ROUND 1 HEAT 2 21:37 = TRAP 2 DYNAMIC COOL SKY (NAP)

RACE 9 TRAIN STATION GYM, MUNSTER AVENUE A3 525 ROUND 1 HEAT 3 21:52 = TRAP 6 PUCK IT OUT

RACE 10 TRAIN STATION GYM, MUNSTER AVENUE A3 525 ROUND 1 HEAT 4 22:07 = TRAP 6 MERCIFUL JOEY