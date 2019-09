George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

By

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A5 525 19:52 = TRAP 4 Rinnwood Eilis

RACE 2 TONIGHTS TOTE GUARANTEES S9 350 20:07 = TRAP 4 Fast Fit Blake

RACE 3 GREYHOUNDS MAKE GREAT PETS A8 525 20:22 = TRAP 5 Willbrook Blonde

RACE 4 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS S7 350 20:37 = TRAP 5 Knockmeale Robyn

RACE 5 FUNDRAISING AT THE DOGS A6 525 20:52 = TRAP 4 Miss Ratched

RACE 6 THE ONLINE BOOKINGS S5 350 21:07 = TRAP 5 Fast Fit Buddy

RACE 7 THE LIAM BRUSSELS NEXT WEEK S2 350 21:22 = TRAP 1 Caislean Blitz

RACE 8 THE UPCOMING UNRACED SWEEPSTAKES A4 525 21:37 = TRAP 4 It’s My Saint

RACE 9 THE LIAM BRUSSELS STAKE NEXT WEEKEND A3 525 21:52 = TRAP 4 Glaise Blue (nap)

RACE 10 THE HIT OR BUST A1 525 22:07 = TRAP 2 Glamourousroddick

Saturday Selections

RACE 1 THE ST. JAMES GAA NIGHT AT THE DOGS A6 525 19:52 = TRAP 6 Headtheball

RACE 2 TONIGHTS TOTE GUARANTEES S8 350 20:07 = TRAP 1 Astro Fionn

RACE 3 THE CHRISTMAS PARTY BOOKINGS A8 525 20:22 = TRAP 3 Rosshill Tess

RACE 4 THE RACE SCHEDULE IN EARLY OCTOBER S6 350 20:37 = TRAP 1 Knockmeale Champ

RACE 5 THE IRISH DERBY FINAL ON OUR INTER TRACK S4 350 20:52 = TRAP 2 Newchapel Lad

RACE 6 THE BUMBLEBEE TRI DISTANCE FINAL A1 575 21:07 = TRAP 5 Killanin Duke

RACE 7 THE ST. JAMES GAA BUSTER 2019 A2 525 21:22 = TRAP 2 Rosshill Charlie

RACE 8 GREYHOUNDS MAKE GREAT PETS A4 525 21:37 = TRAP 6 Metro Gypsy

RACE 9 THE ONLINE BOOKINGS A5 525 21:52 = TRAP 4 Crokers Paradise

RACE 10 THE ST.JAMES GAA A3 525 22:07 = TRAP 1 Domino Burko (nap)