George McDonagh’s Greyhound Tips For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 WELCOME TO THE SPORTS GROUND A6 525 19:52 = TRAP 3 Totos Sprite

RACE 2 THE PUNTERS PACK S7 – S10 350 SEMI-FINAL 20:07 = TRAP 1 Bullseye Jet

RACE 3 THE PUNTERS PACK S7 – S10 350 SEMI-FINAL 20:22 = TRAP 2 Danmar Johnny

RACE 4 THE ONLINE DEALS A5 550 20:37 = TRAP 4 Willbrook Ace

RACE 5 THE W.G.O.B.A. AGM S6 350 20:52 = TRAP 5 Fast Fit Buddy

RACE 6 2019 SEAN SCULLY MEMORIAL A7-A10 525 ROUND 1 HEAT 1 21:07 = TRAP 3 Orbsen Charm

RACE 7 2019 SEAN SCULLY MEMORIAL A7-A10 525 ROUND 1 HEAT 2 21:22 = TRAP 5 Rockalong Amber

RACE 8 2019 SEAN SCULLY MEMORIAL A7-A10 525 ROUND 1 HEAT 3 21:37 = TRAP 4 Blueball boy (nap)

RACE 9 2019 SEAN SCULLY MEMORIAL A7-A10 525 ROUND 1 HEAT 4 21:52 = TRAP 2 Rightyoube

RACE 10 THE HIT OR BUST 525 22:07 = TRAP 2 Shes Our Scolari

Saturday Selections

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A6 525 19:52 = TRAP 2 Good Woman Molly

RACE 2 THE TOTE GUARANTEES S7 350 20:07 = TRAP 3 Pats Gold Dream

RACE 3 THE UPCOMING SWEEPSTAKES S6 350 20:22 = TRAP 1 Kilbannon Voight

RACE 4 UNRACED SWEEPSTAKE NEXT WEEK A5 525 20:37 = TRAP 5 Firestorm Arrow

RACE 5 THE ONLINE DEAL OF THE MONTH S5 350 20:52 = TRAP 6 Sean The Dog

RACE 6 FUNDRAISING AT THE DOGS S3 350 21:07 = TRAP 3 Make The Deal

RACE 7 THE HIT OR BUST A2 525 21:22 = TRAP 2 Crokers Tiger (NAP)

RACE 8 THE EHS AT GALWAY A4 525 ROUND 1 HEAT 1 21:37 = TRAP 4 Heathlawnswallow

RACE 9 THE EHS AT GALWAY A4 525 ROUND 1 HEAT 2 21:52 = TRAP 2 Summerfield Hope

RACE 10 THE EHS AT GALWAY A4 525 ROUND 1 HEAT 3 22:07 = TRAP 3 Rockalong Atlas