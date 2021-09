George McDonagh’s Greyhound Selections

print

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A9 525 19:52 = TRAP 1 NATIONWIDE FURY

RACE 2 STAY SAFE FROM COVID – 19 S9 350 20:07 = TRAP 1 BRICKHILL QUEEN

RACE 3 THE ONLINE TRIAL BOOKING AND RACE ENTRY S7 350 20:22 = TRAP 6 SWITCH ON

RACE 4 RACE ENTRY DEADLINE NEXT MONDAY 5PM A8 20:37 = TRAP 6 RACECOURSE ME

RACE 5 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON A7 525 20:52 = TRAP 1 CIRCLEOFDREAMS

RACE 6 THE 087 2770969 FOR RACE ENTRIES A6 525 21:07 = TRAP 4 ORBSEN JET

RACE 7 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH A4 525 21:22 = TRAP 2 BRICKS TRUMP

RACE 8 THE TRACEABILITY SYSTEM (RCÉTS) A5 525 21:37 = TRAP 1 BUMBLEBEE LANA

RACE 9 THE RACING AND TRIALS SCHEDULE NEXT WEEK A2 550 21:52 = TRAP 1 MIDFIELD DEAN0(NAP)

RACE 10 AN RÁS DEIREANACH A3 525 22:07 = TRAP 3 BRICKHILL DAISY

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A5 525 19:52 = TRAP 2 GLYNNSCROSSBECKY

RACE 2 THE COVID 19 SAFETY NOVICE N2 350 20:07 = TRAP 2 LEAVE BEHIND

RACE 3 RACE ENTRY DEADLINE NEXT MONDAY 5PM A4 525 20:22 = TRAP 6 SIR SEAN

RACE 4 THE 087 2770969 RACE ENTRY TEXT NUMBER NOVICE N3 525 20:37 = TRAP 1 HEADFORD LAD

RACE 5 BEST OF LUCK TO THE MAYO FOOTBALLERS N2 525 20:52 = TRAP 4 HEADFORD PETER

RACE 6 THE UPCOMING RACE & TRIALS SCHEDULE S5 350 21:07 = TRAP 1 REMARKABLE LADY

RACE 7 RACE ENTRY DEADLINE NEXT MONDAY 5PM NOVICE N3 525 21:22 = TRAP 4 COBRA KAI

RACE 8 THE TRACEABILITY SYSTEM (RCÉTS) S2 350 21:37 = TRAP 3 OUGHAM SKY

RACE 9 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH A3 525 21:52 = TRAP 2 KENTUCKY (NAP)

RACE 10 RACE ENTRY DEADLINE NEXT MONDAY 5PM A1 525 22:07 = TRAP 3 PINNACLE ABBIE