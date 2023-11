George McDonagh’s Greyhound Selections For Tonight

RACE 1 WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM N2 325 19:50=TRAP 6 CRAFTY MISCO

RACE 2 BET WITH THE TOTE ON3 525 20:05=TRAP 4 HEADFORD ROVER

RACE 3 THE INTERTRACK BETTING A6 525 20:20=TRAP 5 JAYDENS LADY (NAP)

RACE 4 TRY A TRIO S6 325 20:35=TRAP 5 TAKE EM ON

RACE 5 THE PARADE JACKETS A5 525 20:50=TRAP 2 ON THE RADIO

RACE 6 THE PAUL MCKENNA MEMORIAL A5 SEMI-FINAL 21:05=TRAP 4 STRAWS GIFT

RACE 7 RACING ON WEDNESDAY 29TH S2 325 21:20=TRAP 3 RINNWOOD LEO

RACE 8 THE PAUL MCKENNA MEMORIAL A5 SEMI-FINAL 21:35=TRAP 3 SOBER MAGS

RACE 9 THE CHRISTMAS PARTY NIGHTS A4 525 21:50=TRAP 2 NANNYS STAR

RACE 10 SLAN ABHAILE A2 525 22:05=TRAP 6 EILEENS STORY