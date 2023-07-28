George McDonagh’s Greyhound selections for the weekend

Friday Selections
RACE 1 THE “BUBBLES & BRUNCH” NOVICE 350 19:50=TRAP 2 CRAFTY SUPREM0
RACE 2 BETTING ON THE TOTE @ GALWAY NOVICE 525 20:05=TRAP 6 ROSSHILL DAITHI
RACE 3 THE W.G.O.B.A. S7 350 SEMI-FINAL 20:20=TRAP 1 RINNWOOD LEO
RACE 4 THE W.G.O.B.A. S7 350 SEMI-FINAL 20:35=TRAP 6 GLASHEEN MIST
RACE 5 RUN A FUNDRAISER @ GALWAY TRACK A6 525 SEMI-FINAL 20:50=TRAP 1 PINNACLE RIO
RACE 6 RUN A FUNDRAISER @ GALWAY TRACK A6 525 SEMI-FINAL 21:05=TRAP 2 AULTON RUBY
RACE 7 FRIENDS OF GALWAY GREYHOUNDS A4 525 SEMI-FINAL 21:20=TRAP 2 CREEVY BIRD
RACE 8 FRIENDS OF GALWAY GREYHOUNDS A4 525 SEMI-FINAL 21:35=TRAP 2 RINNWOOD GEM
RACE 9 CRAFTY SHIVOO A3 DUAL DISTANCE 525 / 550 SEMI-FINAL 21:50=TRAP 1 CASA MIRO (NAP)
RACE 10 CRAFTY SHIVOO A3 DUAL DISTANCE 525 / 550 SEMI-FINAL 22:05=TRAP 2 PORTUMNA SAPPHIRE
RACE 11 BET WITH THE TOTE @ GALWAY TRACK S3 350 SEMI-FINAL 22:20=TRAP 6 ROCKANDROLLMARTY
RACE 12 BET WITH THE TOTE @ GALWAY TRACK S3 350 SEMI-FINAL 22:35=TRAP 1 SO ITS LALA
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Saturday Selections
RACE 1 THE “BUBBLES & BRUNCH” A8 525 19:50=TRAP 1 NATIONWIDE FURY
RACE 2 BETTING ON THE TOTE @ GALWAY A9 525 20:05=TRAP 3 PARADISE HAILEY
RACE 3 GREYHOUNDS MAKE GREAT PETS S5 350 SEMI-FINAL 20:20=TRAP 4 DROMBEG DIEGO
RACE 4 GREYHOUNDS MAKE GREAT PETS S5 350 SEMI-FINAL 20:35=TRAP 2 LISSATOUK SUZY
RACE 5 THE RAHA MOFO A4 525 SEMI-FINAL 20:50=TRAP 6 NOMINATOR
RACE 6 THE RAHA MOFO A4 525 SEMI-FINAL 21:05=TRAP 3 JOEYS SYDNEY
RACE 7 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A3 525 FINAL 21:20=TRAP 1 FLYERS KIRSTY(NAP)
RACE 8 WWW.GRIRELAND.IE A5 525 SEMI-FINAL 21:35=TRAP 5 CROAGHILL SALLY
RACE 9 WWW.GRIRELAND.IE A5 525 SEMI-FINAL 21:50=TRAP 1 ORBSEN OLIVE
RACE 10 THE GALWAY PLATE A2 525 SEMI-FINAL 22:05=TRAP 2 EKIN SU
RACE 11 THE GALWAY PLATE A2 525 SEMI-FINAL 22:20=TRAP 2 GRANGEVIEW LOLO