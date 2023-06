George McDonagh’s Greyhound Selections For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 THE WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM S6350 19:50=TRAP 6 CHIQUITITA

RACE 2 THE TRY A TRIO NOVICE 525 20:05=TRAP 2 BRICKHILL BUSTER

RACE 3 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A7 525 20:20=TRAP 5 ROCKMOUNT SKIDDO

RACE 4 THE SUPPORT OUR SPONSORS S5/S7 350 ROUND 1 HEAT 1 20:35=TRAP 3 GLASHEEN TIGER

RACE 5 THE SUPPORT OUR SPONSORS S5/S7 350 ROUND 1 HEAT 2 20:50=TRAP 1 BLAKEMOUNT PEP

RACE 6 THE SUPPORT OUR SPONSORS S5/S7 350 ROUND 1 HEAT 3 21:05=TRAP 3 BAYVIEW FANTASY

RACE 7 THE ONLINE ENTRY A6 525 21:20=TRAP 4 ANNADOWN PADDY

RACE 8 THE GOGREYHOUNDRACING.IE S3 350 21:35=TRAP 6 GOALOFMYJOURNEY

RACE 9 THE WWW.GRI.IE A3 525 21:50=TRAP 4 GLYNNSCROSS TED (NAP)

RACE 10 THE RCETS APP A5/A6 DUAL DISTANCE STAKE SEMI-FINAL 22:05=TRAP 5 COOLANGA JIM

RACE 11 THE RCETS APP A5/A6 DUAL DISTANCE STAKE SEMI-FINAL 22:20=TRAP 1 CROKERS BOOMERANG

Saturday Selections

RACE 1 THE WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM S8 350 19:50=TRAP 2 CURIOUS ALEX

RACE 2 THE TRY A TRIO BET A6 525 20:05=TRAP 1 BALLYFORT MARS

RACE 3 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST S4 350 20:20=TRAP 4 DROMBEG DIEGO

RACE 4 THE TEXT YOUR ENTRIES A3 525 20:35=TRAP 5 LISK FALCON

RACE 5 THE GOGREYHOUNDRACING.IE A6 525 20:50=TRAP 4 TYGRA

RACE 6 THE RUN A FUNDRAISER A3 525 21:05=TRAP 2 HOWAREYALOVEEN

RACE 7 TIME GREYHOUND NUTRITION GRADERS DERBY A4 525 FINAL 21:20=TRAP 6 CALL ME QUICK (NAP)

RACE 8 THE BOOK YOUR TRIAL ONLINE A1 550 21:35=TRAP 1 ROSSHILL NEWS

RACE 9 THE GRI SPRING A4/5 525 FINAL 21:50=TRAP 6 CAPPANEALE LULU

RACE 10 THE UPCOMMING EVENTS A2 525 22:05=TRAP 3 GRANGEVIEW LOLO

RACE 11 THE SLAN ABHAILE A3 550 22:20=TRAP 1 BURNPARK CRASH