George McDonagh’s Greyhound Selections For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 THE RCÉTS A3 525 SEMI-FINAL 19:50=TRAP 3 PATS BEST GIRL

RACE 2 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM S5 350 20:05=TRAP 5 MENMAL KING

RACE 3 THE RCÉTS A3 525 SEMI-FINAL 20:20=TRAP 2 OUGHAM SKY (NAP)

RACE 4 THE BARKING BUZZ A3 575 SEMI-FINAL 20:35=TRAP 5 KNOCKALTON KING

RACE 5 THE BARKING BUZZ A3 575 SEMI-FINAL 20:50=TRAP 3 ABIGAILS MYSTERY

RACE 6 THE MAREE COMMUNITY CENTRE 525 21:05=TRAP 3 CREEVY SILVER

RACE 7 THE 2022 GRI GALWAY OAKS SEMI-FINAL 21:20=TRAP 4 RAHO MOFO

RACE 8 THE 2022 GRI GALWAY OAKS SEMI-FINAL 21:35=TRAP 1 NEWINN NIFTY

RACE 9 THE GALWAY GREYHOUND STADIUM A2 SEMI-FINAL 21:50=TRAP 1 DA CENTURIAN

RACE 10 THE GALWAY GREYHOUND STADIUM A2 SEMI-FINAL 22:05=TRAP 2 BLAKEMOUNT LOTTO

RACE 11 THE GALWAY GREYHOUND STADIUM A2 SEMI-FINAL 22:18=TRAP 4 ALMOST THERE

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A7 525 19:50=TRAP 2 SHESANICELADY

RACE 2 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM S8 350 20:05=TRAP 1 FIVE ALLEY DIN

RACE 3 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM NOVICE 350 20:20=TRAP 6 BALLYGRAIGUE TEN

RACE 4 GOGREYHOUNDRACING.IE NOVICE 525 20:35=TRAP 3 AULTON LUCY

RACE 5 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING S6 350 20:50=TRAP 2 CHARMED

RACE 6 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH S3 350 21:05=TRAP 5 BALLYGRAIGUE ROS

RACE 7 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON A3 525 21:20=TRAP 1 ASTRO PODGE (NAP)

RACE 8 THE OAKS FINAL NEXT FRIDAY NIGHT A1 550 21:35=TRAP 2 BUMBLEBEE SEAMUS

RACE 9 RACE ENTRIES BY MONDAY AT 5PM A5 525 21:50=TRAP 4 ABIGAILS BEN

RACE 10 AN RÁS DERINEACH A4 525 22:05=TRAP 2 RATTLING YA YA