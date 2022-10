George McDonagh’s Greyhound Selections For The Weekend

Thursday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A7 525 19:50=TRAP 3 ON THE RADIO

RACE 2 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST S8 350 20:05=TRAP 1 FAST FIT WILMA

RACE 3 SAFER GAMBLING WEEK 17-23 OCTOBER N2 350 20:20=TRAP 6 CRAFTY DORO

RACE 4 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM N2 525 20:35=TRAP 5 HEADFORD BONO

RACE 5 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM S4 20:50=TRAP 3 ALMOST THERE

RACE 6 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON A5 525 21:05=TRAP 5 KILLERK BLACK

RACE 7 SGW 2022 – GAMBLING HELPLINE IRL 1800936725 A2 525 21:20=TRAP 2 TOOLATE SHANNON (NAP)

RACE 8 RACING NEXT THURSDAY AND SATURDAY A3 525 21:35=TRAP 1 PATS BEST GIRL

RACE 9 AN RÁS DERINEACH A4 525 21:50=TRAP 2 ERRIL STAR

================================================================

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A6 525 19:50=TRAP 1 MILLROSE TINY

RACE 2 FOLLOW US ON FACEBOOK, TWITTER & INSTAGRAM A8 525 20:05=TRAP 1 BURNPARK SABBATH

RACE 3 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST N3 350 20:20=TRAP 6 FAST FIT DIXIE

RACE 4 THE 087 2770969 TEXT ENTRY S7 350 20:35=TRAP 1 PAY IT FORWARD

RACE 5 NON WINNER OF LAST 4 A4 525 20:50 =TRAP 4 FEED ME SUGAR

RACE 6 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM S2 350 21:05=TRAP 2 BRIOSCAI GLOIRE

RACE 7 BOOK YOUR CHRISTMAS PARTY A0 550 21:20=TRAP 5 M=BUMBLEBEE SEAMUS

RACE 8 SGW 2022 – FIND OUT MORE: SAFERGAMBLINGWEEK.ORG A3 525 21:35=TRAP FEED ME NANDOS (NAP)

RACE 9 SGW 2022 – GAMBLING HELPLINE IRL 1800 936 725 A2 525 21:50=TRAP 4 CLONFERT CUTIE