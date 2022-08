George McDonagh’s Greyhound Selections For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH N2 350 19:50=TRAP 1 GRANGEVIEW LIGHT

RACE 2 THE GOGREYHOUNDRACING.IE A3 525 20:05=TRAP 4 PINNACLE RIO

RACE 3 RACE ENTRIES BY MONDAY AT 5PM A7 525 20:20=TRAP 6 SO ITS WILD

RACE 4 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING A8 525 20:35=TRAP 3 BESLOE GOOD MARY

RACE 5 THE IRGT PARADE JACKETS A4 525 20:50=TRAP 6 HIGH HEELS

RACE 6 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM A6 525 21:05=TRAP 6 PIGEONS NEST

RACE 7 GREYHOUNDS MAKE GREAT PETS S9 350 21:20=TRAP 5 AULTON DUBH

RACE 8 MARGADH NA MÍ S3 350 21:35=TRAP 1 CAISLEAN HONCHO

RACE 9 THE BARKING BUZZ S7 350 21:50=TRAP 2 EMMETS CHOICE

RACE 10 AN RÁS DERINEACH S6 350 22:05=TRAP 1 INISHODRISCOL (NAP)

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A5 525 19:52=TRAP 6 DERRYMOYLE PAT

RACE 2 BOOK NOW ON WWW.GALWAYGREYHOUNDSTADIUM.IE A3 550 20:08=TRAP 1 DA CENTURIAN

RACE 3 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING A6 525 20:21=TRAP 1 LILLIES JOY

RACE 4 THE 087 2770969 TEXT ENTRY NUMBER A2 550 20:35=TRAP 2 MYSTICAL JOSIE

RACE 5 THE BET ON THE TOTE A5 525 20:51=TRAP 2 REMEMBERTHEBIRD

RACE 6 KILLIAN O’DONNELLS LAST DASH TO THE ALTAR A1 525 21:08=TRAP 3 SPEEDIE SYD(NAP)

RACE 7 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A5 525 21:21=TRAP 6 ORBSEN JET

RACE 8 THE BARKING BUZZ APP A3 525 21:35=TRAP 2 SKID ROAD JOE

RACE 9 THE RCETS APP A4 525 21:50=TRAP 5 DIEGOS PRINCE

RACE 10 THE TRY A TRIO S5 350 22:05=TRAP 4 ROOM TO STOP

RACE 11 THE SLAN ABAILE S3 350 22:20=TRAP 4 MY MUCKER