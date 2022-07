George McDonagh’s Greyhound Selections For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH N2 350 19:50=TRAP 4 SO ITS WILD

RACE 2 THE ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING A6 525 20:05=TRAP 3 BURNPARK MAGGIE

RACE 3 THE 90TH BIRTHDAY JULY FESTIVAL A5/6 SEMI-FINAL 20:20=TRAP 3 JUMEIRAH DASHER

RACE 4 THE 90TH BIRTHDAY JULY FESTIVAL A5/6 SEMI-FINAL 20:35=TRAP 6 MEDICINE BOW

RACE 5 THE IRGT PARADE JACKETS A2 525 20.50=TRAP 2 GRANGEVIEW BEST

RACE 6 THE 90TH BIRTHDAY JULY FESTIVAL A4 SEMI-FINAL 21:05=TRAP 6 CASCADE RAVEN

RACE 7 THE 90TH BIRTHDAY JULY FESTIVAL A4 SEMI-FINAL 21:20=TRAP 5 HIGH HEELS (NAP)

RACE 8 RECORD BREAKER A4 575 SEMI-FINAL 21:35=TRAP 5 HEATHLAWN DARCI

RACE 9 RECORD BREAKER A4 575 SEMI-FINAL 21:50=TRAP 4 FIVE ALLEY CRAKL

RACE 10 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM S6 350 22:05=TRAP 5 LISK FALCON

RACE 11 THE 087 2770969 TEXT ENTRY S4 350 22:18=TRAP 6 CROAGHILL BLAKE

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH N2 350 19:50=TRAP 1 AULTON LULU

RACE 2 THE RCÉTS GREYHOUND TRACEABILITY SYSTEM N3 525 20:05=TRAP 3 SO ITS POWER

RACE 3 THE COLLEGE ROAD JULY FESTIVAL A3 525 ROUND 1 HEAT 1 20:20=TRAP 4 BRICKHILL QUEEN

RACE 4 THE COLLEGE ROAD JULY FESTIVAL A3 525 ROUND 1 HEAT 2 20:35=TRAP 6 COOLANGA JIM

RACE 5 THE COLLEGE ROAD JULY FESTIVAL A3 525 ROUND 1 HEAT 3 20:50=TRAP 2 CROKERS ZOEY

RACE 6 THE COLLEGE ROAD JULY FESTIVAL A3 525 ROUND 1 HEAT 4 21:05=TRAP 6 INSIDETHEHUDDLE

RACE 7 AN FÉILE IÚIL, GAILLIMH A2 525 SEMI-FINAL 21:20=TRAP 4 DROMBEG GLORY

RACE 8 AN FÉILE IÚIL, GAILLIMH A2 525 SEMI-FINAL 21:35=TRAP 1 FEED ME NANDOS

RACE 9 RACE ENTRIES BY MONDAY AT 5PM S2 350 21:50=TRAP 4 DROMBEG SNOWY

RACE 10 THE PARADE JACKETS S8 350 22:05=TRAP 1 BUMBLEBEE MOJO

RACE 11 THE RACE WEEK LONG DISTANCE NIGHT A1 525 22:18=TRAP 1 CROKERS SAMBA

RACE 12 AN RÁS DERINEACH A1 550 22:30=TRAP 2 ABIGAILS MYSTERY