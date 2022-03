George McDonagh’s Greyhound Selections For The Weekend

Friday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A8 525 19:50 = TRAP 6 OAKTREE LEMON

RACE 2 FOLLOW US ON FACEBOOK, INSTAGRAM & TWITTER A6 525 20:05 = TRAP 5 BOGROAD STAR

RACE 3 OÍCHEANTA TIOMSAITHE AIRGID AG STAID NA GCON S7 350 20:20 = TRAP 1 PETELES LORD

RACE 4 THE RCÉTS A6 525 20:35 = TRAP 1 GLASHEEN MENDOZA

RACE 5 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH S4 350 20:50 = TRAP 5 PETELES DUCHESS

RACE 6 RACE ENTRIES BY MONDAY AT 5PM N2 525 21:05 = TRAP 1 NEW NORMAL

RACE 7 TALKING DOGS PODCAST ON A THURSDAY A3 525 21:20 = TRAP 6 HANOVER ALLBLACK

RACE 8 GREYHOUNDS MAKE GREAT PETS A4 525 21:35 = TRAP 4 BALLAGHBOY PANDA

RACE 9 BARKINGBUZZ.IE A3 525 21:50 = TRAP 2 PINNACLE RIO (NAP)

Saturday Selections

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A7 525 19:50 = TRAP 3 GLASHEEN VELVET

RACE 2 RACE ENTRIES BY MONDAY AT 5PM A7 525 20:05 = TRAP 6 BALLYFORT PLUTO

RACE 3 THE RCÉTS A6 525 20:20 = TRAP 1 LETS TRY AGAIN

RACE 4 FOLLOW US ON FACEBOOK, INSTAGRAM & TWITTER S6 350 20:35 = TRAP 6 ONE SURVIVOR

RACE 5 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH S5 350 20:50 = TRAP 1 LEXIS CLEO

RACE 6 THE GREYHOUND CARE FUND A4 525 21:05 = TRAP 3 GRANGEVIEW DEC

RACE 7 GOGREYHOUNDRACING.IE A2 525 21:20 = TRAP 1 TROMORA ROCKET

RACE 8 GALWAY GREYHOUND STADIUM A3/4 (NO B/G) SEMI-FINAL 21:35 = TRAP 1 HEADFORD HONEY (NAP)

RACE 9 GALWAY GREYHOUND STADIUM A3/4 (NO B/G) SEMI-FINAL 21:50 = TRAP 6 GLENGAR MANUS