George McDonagh’s Greyhound Selections For Friday Night

RACE 1 FÁILTE GO DTÍ STAID NA GCON, GAILLIMH A7 525 17:45 = TRAP 1 FANTASY SALOON

RACE 2 FOLLOW US ON INSTAGRAM S7 350 17:57 = TRAP 1 ORBSEN OLIVE

RACE 3 DÉANNAN CÚ PEATA MAITH A5 525 18:09 = TRAP 2 GRANGEVIEW FLOSS

RACE 4 THE 087 2770969 ENTRY TEXT NUMBER S5 350 18:21 = TRAP 2 ROOM TO STOP

RACE 5 THE RCÉTS S6 350 18:33 = TRAP 4 JOHNNY GER GAR

RACE 6 GOGREYHOUNDRACING.IE A2 550 18:45 = TRAP 6 KILCORMACK SKY

RACE 7 TALKING DOGS PODCAST NON WINNER OF LAST 4 A5 525 18:57 = TRAP 4 DARLA THE QUEEN

RACE 8 RITHEANN SE SEO GO DOMHAINN A3 550 19:09 = TRAP 6 KNOCKMEALE STAR

RACE 9 THE EASY ONLINE ENTRY AND TRIAL BOOKING A1 550 19:21 = TRAP 5 NEWPORT DIVA

RACE 10 BARKINGBUZZ.IE A3 525 19:33 = TRAP 2 ANNADOWN DAISY

RACE 11 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A3 525 19:45 = TRAP 2 KENTUCKY

RACE 12 RÁS ÁMHARACH DEIRIDH A2 525 19:57 = TRAP 1 MILLROSE BRANDY (NAP)