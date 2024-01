George McDonagh’s Greyhound Selections

Saturday Selections – 13th January 2024

RACE 1 THE WELCOME TO GALWAY GREYHOUND STADIUM A8 525 19:50=TRAP 2 FAST FIT MOLLIE

RACE 2 THE IRISH RETIRED GREYHOUND TRUST A8 525 20:05=TRAP 5 PARADISE PEPE

RACE 3 THE RACE ENTRIES BY TEXT S6 325 20:20=TRAP 2 DROMBEG BEAR

RACE 4 THE BET WITH THE TOTE S6 325 20:35=TRAP 1 BIRR BOMBER

RACE 5 THE WWW.GRIRELAND.IE A4 525 20:50=TRAP 4 HIT THE DISS

RACE 6 THE UPCOMING EVENTS A5 525 21:05=TRAP 6 GRANGEVIEW JOSIE

RACE 7 THE SPORTING PRESS ONLINE EDITION A3 525 21:20=TRAP 3 ASTRO KEVIN

RACE 8 THE RACING EVERY SATURDAY S4 325 21:35=TRAP 6 TAKE EM ON

RACE 9 THE INTERTRACK BETTING A4 550 21:50=TRAP 1 ROSSHILL NEWS

RACE 10 RÁSAÍOCHT CON ÉIREANN A1 525 22:05=TRAP 1 GRANGEVIEW LOLO(NAP)

RACE 11 THE SLAN ABHAILE A2 525 22:20=TRAP 2 GLYNNSCROSS LIZ