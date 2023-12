Galway’s National Football and Hurling League Fixtures for 2024 Released

Galway’s Allianz National Football and Hurling League Fixtures have been announced for 2024.

The Galway Footballers will play Mayo in their opening game in Pearse Stadium on Sunday the 28th of January at 1.45.

The Hurler’s opening game will be on Saturday the 3rd of February at home to Westmeath in Pearse Stadium at 2pm.

Fixtures in Full

Allianz League Fixtures 2024

Sunday 28 January 2024

Allianz Football League Roinn 1 Round 1

Pearse Stadium, Salthill 13:45 Gaillimh v Maigh Eo

Saturday 3 February 2024

Allianz Hurling League Roinn 1 Group B Round 1

Pearse Stadium, Salthill 14:00 Gaillimh v An Iarmhí

Sunday 4 February 2024

Allianz Football League Roinn 1 Round 2

Dr Hyde Park, Roscommon 14:00 Ros Comáin v Gaillimh

Sunday 11 February 2024

Allianz Hurling League Roinn 1 Group B Round 2

FBD Semple Stadium, Thurles 15:45 Tiobraid Árann v Gaillimh

Sunday 18 February 2024

Allianz Football League Roinn 1 Round 3

O’Neills Healy Park, Omagh 13:45 Tír Eoghain v Gaillimh

Sunday 25 February 2024

Allianz Football League Roinn 1 Round 4

Tuam Stadium 13:45 Gaillimh v Doire

Allianz Hurling League Roinn 1 Group B Round 3

Corrigan Park, Belfast 13:00 Aontroim v Gaillimh

Sunday 3 March 2024

Allianz Football League Roinn 1 Round 5

St. Tiernach’s Park, Clones 15:15 Muineachán v Gaillimh

Sunday 10 March 2024

Allianz Hurling League Roinn 1 Group B Round 4

Pearse Stadium, Salthill 13:30 Gaillimh v Áth Cliath

Saturday 16 March 2024

Allianz Football League Roinn 1 Round 6

Pearse Stadium 15:15 Gaillimh v Áth Cliath

Sunday 17 March 2024

Allianz Hurling League Roinn 1 Group B Round 5

TUS Gaelic Grounds, Limerick 13:45 Luimneach v Gaillimh

23-24.03.2024 (Sat/Sun)

Allianz Hurling League Roinn 1

Semi-Finals

Sunday 24 March 2024

Allianz Football League Roinn 1 Round 7

Fitzgerald Stadium, Killarney 13:45 Ciarraí v Gaillimh

30-31.03.2024 (Sat/Sun)

Allianz Football League Roinn 1 Final

06-07.04.2024 (Sat/Sun)

Allianz Hurling League Roinn 1 Final