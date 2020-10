Galway v Kerry – All Ireland U20 semi final Preview

The Galway U20 footballers are preparing for their long awaited All Ireland semi final against Kerry this Saturday in Limerick at 2pm. The game was originally scheduled for St Patrick’s Day in Croke Park but looks set to go ahead some seven months later at the LIT Gaelic Grounds at the weekend. Galway manager Donal O’Fathartha has been talking to Kevin O’Dwyer…

Paths to the All Ireland semi final:

Connacht U20 Championship:

1/4 final: Galway 1-11 Mayo 0-14 AET (Galway won 3-2 on penalties)

Galway: 1. Conor Flaherty (Claregalway), 2. Jonathan McGrath (Caherlistrane), 3. Seán Fitzgerald (Barna), 4. Jack Glynn (Claregalway), 5. Cian Monaghan (Oughterard), 6. Tony Gill (Corofin 0-3), 7. Cathal Sweeney (Salthill Knocknacarra 0-1), 8. Conor Raftery (Glenamaddy), 9. James McLaughlin (Moycullen), 10. Alan Greene (Oranmore-Maree), 11. Matthew Tierney (Oughterard 1-2, 0-2f), 12. Paul Kelly (Moycullen), 13. Nathan Grainger (Claregalway 0-1), 14. Tomo Culhane (Salthill-Knocknacarra 0-1), 15. Matthew Cooley (Corofin 0-1). Subs: Ryan Monaghan (Oughterard 0-2) for Greene, Eoin Mannion (Milltown) for Grainger, MacDara Geraghty (Glenamaddy) for Cooley, Oisin Gormley (Barna) for Raftery, Jack Kirrane (Milltown) for Sweeney.

Semi Final: Galway 1-12 Leitrim 0-2

Galway: Conor Flaherty, Jonathan McGrath, Seán Fitzgerald, Jack Glynn (0-1), Cian Monaghan (0-1), Tony Gill, Cathal Sweeney (0-3), Conor Raftery (0-1), James McLoughlin, Ryan Monaghan (0-1), Matthew Tierney (0-2, 0-1f), Paul Kelly (0-1), Alan Greene (0-1), Tomo Culhane, Matthew Cooley (1-0) Subs: Jack Kirrane, Brian Harlowe, Brian Mannion, MacDara Geraghty, Eoin Mannion (0-1)

Final: Galway 4-13 Roscommon 0-5

Galway: Conor Flaherty; Jonathan McGrath (1-0), Seán Fitzgerald, Jack Glynn; Cian Monahan (1-0), Tony Gill (0-1), Cathal Sweeney (0-3); Paul Kelly, James McLaughlin; Conor Raftery, Matthew Tierney (0-4, 0-2f, 0-1 ’45), Ryan Monahan (1-2); Alan Greene (0-1), Tomo Culhane (1-1, 0-1f), Matthew Cooley. Subs: Eoin Mannion (0-1) for Cooley, MacDara Geraghty for Raftery, Daniel Cox for Greene, Dara Whelan for McGrath, Brian Mannion for Culhane.

Munster U20 Championship:

Semi Final: Kerry 0-14 Limerick 0-7

Kerry: Marc Kelliher; Owen Fitzgerald, James McCarthy, Dan McCarthy; Luka Brosnan (0-01), Dylan Casey, Sean O’Brien; Darragh Lyne, Michael O’Gara (0-01); Paul Walsh (0-04, 3 frees), Patrick Darcy (0-01), Killian Falvey (0-03); Ruaidhrí Ó Beaglaoich (0-01), Sean Keane, Paul O’Shea (0-02). Subs: Colm Moriarty for Casey (26 mins), Eddie Horan for Lyne (41 mins), Sean O’Connell for Keane (49 mins), Sean Quilter (0-1) for Ó Beaglaoich (53 mins), Alan Dineen for O’Brien (58 mins).

Final: Kerry 0-17 Cork 1-9

Kerry: Marc Kelliher, Owen Fitzgerald, James McCarthy, Dan McCarthy, Luke Brosnan, Dylan Casey, Sean O’Brien, Darragh Lyne 0-1, Michael O’Gara, Paul Walsh 0-3 (0-3f), Patrick Darcy 0-2, Killian Falvey 0-1, Paul O’Shea 0-1, Sean Horan 0-1, Ruaidhri O Beaglaoich 0-5 (0-3f). Subs: Eddie Horan for O Fitzgerald, Sean Keane 0-1 for P Walsh, Sean Quilter 0-2 (0-1f) for K Falvey, Sean O’Connell for S Horan, Dylan Geaney for P Darcy.