Galway U20 Hurling team named for Kilkenny clash

The Galway Under 20 team to play Kilkenny in the Leinster Under 20 Hurling championship on Saturday has been announced. There is one change from the team beaten by Dublin last weekend with Loughrea’s Darren Shaughnessy coming in for Ronan Killilea.

The game takes place at O’Connor Park in Tullamore on Saturday with a 2pm throw-in and it is live on Galway Bay Fm.

The team in full is:

1. Darragh Walsh (Turloughmore)

2. Tiarnán Leen (Craughwell)

3. Michael Walsh (Ardrahan)

4. Adam Nolan (Kilnadeema/Leitrim)- captain

5. Patrick Burke (Oranmore/Maree)

6. Tiernan Killeen (Loughrea)

7. Seán O’Hanlon (Turloughmore)

8. Liam Leen (Clarinbridge)

9. Diarmuid Davoren (Moycullen)

10. Gavin Lee (Clarinbridge)

11. Oisin Lohan (Skehana-Mountbellew/Moylough)

12. Darren Shaughnessy (Loughrea)

13. Greg Thomas (Castlegar)

14. Liam Collins (Cappataggle)

15. Colm Molloy (Kilnadeema/Leitrim)

16. Donagh Fahy (Ardrahan)

17. Kieran Hanrahan (Loughrea)

18. Reuben Davitt (Oranmore/Maree)

19. Cillian Trayers (Turloughmore)

20. Rory Burke (Oranmore/Maree)

21. Cillian Whelan (Turloughmore)

22. Darren Murphy (Sarsfields)

23. James Bradley (Moycullen)

24. Conor Butler (Oranmore/Maree)

25. Oisin Keane (Sarsfields)

26. Ronan Killilea (Loughrea)

27. Fiachra McDonagh (Moycullen)

28. Joshua O’Connor (Kinvara)

29. Daniel Comar (Kilnadeema/Leitrim)

30. Paddy MacCartaigh (Sarsfields)

31. Micheal Power (Tynagh/Abbey-Duniry)

32. Keith Burke (Kilconieron)

Ahead of the game, Galway manager Brian Hanley spoke to Niall Canavan…