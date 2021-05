Galway Team named to face Mayo in Lidl Ladies NFL opener

print

New Galway Ladies Football manager Gerry Fahy has named his team to face Mayo in their opening game of the Lidl Ladies National Football League on Saturday evening. The team features five players making their inter county debuts in Claregalway trio Goalkeeper Alannah Griffin, Shauna Brennan at Corner back and Kate Slevin at Corner forward. Also making their debuts are Kate Geraghty from Tuam/Cortoon and Kilkerrin/Clonberne’s Eva Noone.

The Galway team and subs are:

1 Alanah Griffin Claregalway 2 Shauna Brennan Claregalway 3 Sarah Ní Loingsigh Naomh Anna Leitir Móir 4 Shauna Molloy St. Fursey’s 5 Kate Geraghty Tuam/Cortoon 6 Nicola Ward Kilkerrin/Clonberne 7 Charlotte Cooney Claregalway 8 Ailbhe Davoren Maigh Cuilinn 9 Megan Glynn Claregalway 10 Olivia Divilly Kilkerrin/Clonberne 11 Mairéad Seoighe Clonbur 12 Leanne Coen Corofin 13 Eva Noone Kilkerrin/Clonberne 14 Andrea Trill Claregalway 15 Kate Slevin Claregalway

16 Dearbhla Gower Corofin 17 Chelsie Crowe Annaghdown 18 Aishling Donnelly St. James’s 19 Jemma Burke Annaghdown 20 Laura Ahearne Naomh Mhuire 21 Ríona Ní Fhlatharta Naomh Anna Leitir Móir 22 Aoife Ní Cheallaigh Caltra Cuans 23 Ellen Power Maigh Cuilinn 24 Siobhán Divilly Kilkerrin/Clonberne 25 Aoife Molloy St. Fursey’s 26 Áine McDonagh Maigh Cuilinn 27 Mairéad Ní Loingsigh Naomh Anna Leitir Móir 28 Ailish Morrissey Kilkerrin/Clonberne 29 Sarah Conneally Dunmore McHales 30 Emma Reaney Caltra Cuans

Throw in is at 7.30pm on Saturday Evening and is live here on Galway Bay FM.