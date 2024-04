Galway open Leinster Championship with win – Commentary and Reaction

Share story:

Galway’s Senior Hurlers opened the 2024 Leinster Senior Hurling Championship with a win on Sunday afternoon.

Henry Shefflin’s side beat Carlow in Pearse Stadium by 2-25 to 2-14.

Here is the commentary of the game from Sean Walsh, Cyril Farrell and Niall Canavan.

Niall Canavan has the Full Time Report.



Niall got the reaction of Henry Shefflin at Full Time.

Niall also spoke to Galway’s Conor Cooney.

Finally, Niall spoke to Darach Fahy.

Galway: Darach Fahy, Jack Grealish, Fintan Burke, Padraic Mannion, Sean Linnane, Adrian Tuohey (0-1),Daithi Burke, Ronan Glennon (0-1), Donal O’Shea (0-1), Gavin Lee (1-2), Tom Monaghan (0-2), John Cooney, Declan McLoughlin (0-1), Conor Cooney (1-10, 0-3f, 0-2 65) Cathal Mannion (0-3)

Subs: Evan Niland (0-1) for Declan McLoughlin (49), Conor Whelan (0-3) for Thomas Monaghan (49), David Burke for Ronan Glennon (57), Darren Morrissey for Sean Linnane (57), Joseph Cooney for Adrian Tuohey (62)

Carlow: Brian Tracey, Paul Doyle, Dion Wall, Kevin McDonald, Tony Lawlor (0-1), Niall Bolger, Jack Kavanagh, Fiachra Fitzpatrick, Richard Coady, Jon Nolan (1-1), Ciaran Whelan (0-1), Martin Kavanagh (0-8, 0-5f) , Conor Kehoe (1-0), John Michael Nolan (0-1), Chris Nolan (0-2)

Subs: Jack McCullagh for Jack Kavanagh (60), Paddy Boland for Conor Kehoe (61), Fiach O’Toole for Ciaran Whelan (65), Scott Treacy for Chris Nolan (68), Jake Doyle for John Michael Nolan (69)

Referee: Sean Stack (Dublin)