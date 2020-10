Galway Ladies Senior Football Management Confirm 2020 Panel

The Galway Senior Ladies Football Panel for the TG4 All-Ireland Senior Championship has been confirmed by Manager Tim Rabbitt and his backroom staff. The team begin their All-Ireland Series this Saturday when they take on Tipperary at the Gaelic Grounds in Limerick at 3pm.

The Galway Panel is as follows….

Lisa Murphy – Kilkerrin/Clonberne

Noelle Connolly – Williamstown/Glenamaddy

Sarah Lynch – Naomh Anna Leitir Mor

Shauna Molloy – St Furseys Headford

Charlotte Cooney – Claregalway

Fabienne Cooney – Claregalway

Leanne Coen – Corofin

Kate Geraghty – Tuam/Cortoon

Ailbhe Daveron – Moycullen

Andrea Trill – Claregalway

Tracey Leonard – Corofin

Lynsey Noone – Kilkerrin/Clonberne

Lucy Hannon – Dunmore McHales

Sarah Connelly – Dunmore McHales

Roisin Leonard – Corofin

Dearbhla Gower – Corofin

Chloe Crowe – Annaghdown

Sarah Gormally – Kilkerrin Clonberne

Chelsea Crowe – Annaghdown

Siobhan Divilly – Kilkerrin/Clonberne

Emma Reaney – Caltra Cuans

Aisling Donnelly – St. James

Chloe Miskell – Kilkerrin/Clonberne

Ailish Morrissey – Kilkerrin/Clonberne

Alannah Griffin – Claregalway

Aoife Molloy – St Furseys Headford

Ríona Ní Flatharta – Naomh Anna Leitir Mor

Nicola Ward – Kilkerrin/Clonberne

Kate Slevin – Claregalway

Mairead Seoighe – Clonbur

Olivia Divilly – Kilkerrin/Clonberne

Siobhan Fahy – Kilkerrin/Clonberne

Louise Ward – Kilkerrin/Clonberne

Megan Glynn – Claregalway

Sinead Burke – Armagh Harps

