Galway Ladies Football team named for Connacht final

The Galway ladies team to play Mayo in Sunday’s Connacht final in MacHale Park ( 4pm ) shows two changes from the side that lost the league final to Cork last month. Leanne Coen and Aine McDonagh come in for Sarah Conneely and Orla Murphy.

Galway Senior Ladies Football team v Mayo:

1. Lisa Murphy, 2. Shauna Molloy, 3. Sara Lynch, 4. Fabienne Cooney, 5. Barbara Hannon, 6. Sinead Burke, 7. Charlotte Cooney, 8. Louise Ward, 9. Aine McDonagh, 10. Olivia Divilly, 11. Tracey Leonard, 12. Megan Glynn, 13. Leanne Coen, 14. Roisin Leonard, 15. Mairead Seoighe.

Mayo (v Galway): A Tarpey; N O’Malley, R Flynn, D Caldwell; É Ronayne, Ciara McManamon, C Whyte; Clodagh McManamon, S Cafferky; R Durkin, T O’Connor, N Kelly (capt.); S Rowe, R Kearns, G Kelly.