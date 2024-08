Galway Junior League Fixtures

Tuesday 13th August 2024

O35S JUNIOR PREMIER Cup:

Mervue Utd v Corrib Rangers , at Mervue, 7:15pm semifinal, 3 refs if available;

West Utd v Craughwell United , at South Park, 7:15pm semifinal, 3 refs if available;

O35 non junior division 2 europa cup:

Cregmore/Claregalway v East Galway Utd , at Eamonn Deacy Park, 7:30pm final, 3 refs if available;

==

Wednesday 14th August 2024

O35 non junior division 2 conference cup:

Oughterard v Corofin Utd , at New Village, 7:00pm final, 3 refs if available;

O35S NON-JUNIOR D1 Europa Cup:

Athenry v Knocknacarra , at Athenry, 7:15pm semifinal, 3 refs if available;

St Bernards v Kiltullagh , at Abbeyknockmoy, 7:15pm semifinal, 3 refs if available;

==

Thursday 15th August 2024

O42 europa cup:

Kinvara Utd v Moyne Villa , at Kinvara, 7:00pm final, 3 refs if available;

==

Friday 16th August 2024

O42 premier cup:

West Utd v Corrib Celtic , at Eamonn Deacy Park, 7:30pm final, 3 refs if available;