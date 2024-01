Galway Junior Hurling team named for New York semi-final

The Galway Junior Hurling team to play New York this evening in the semi-finals of the Connacht Hurling League at the Air Dome in Bekan (7 pm) has been announced by manager Declan Molloy and his selectors. All the Galway players are selected from six Junior clubs, Skehana Mountbellew Moylough, Micheal Breathnach, Bearna Na Forbacha, Salthill Knocknacarra, Tuam and Ballinasloe.

Ben Murphy (Skehana Mountbellew Moylough) MacDara O’Bearra (Micheal Breathnach) Tommy Halliday (Bearna na Forbacha) Fergus Hanney (Salthill Knocknacarra) Brian Horgan (Skehana Mountbellew Moylough) Ger Flahive (Skehana Mountbellew Moylough) Micheal Lyons (Skehana Mountbellew Moylough) Seanie Joyce (Salthill Knocknacarra) Donal Folan (Bearna na Forbacha) Brendan O’Conghaile (Micheal Breathnach) Dara Newell Skehana (Mountbellew Moylough) Cathal O’Hanlon (Ballinasloe) Ryan Folan (Bearna na Forbacha) Charlie Friel (Bearna na Forbacha) Evan Hayes (Ballinasloe) Brian Hyland (Salthill Knocknacarra) Keith Gleeson (Salthill Knocknacarra) Sean O’Conghaile (Micheal Breathnach) Jason Fahy Hansberry (Skehana Mountbellew Moylough) Conor Coleman (Ballinasloe) Cian Connolly (Ballinasloe) Adrian O’Tuathail (Micheal Breathnach) Craig Potter (Ballinasloe) Reece Ryan (Tuam) Cathal O’Tuathail (Micheal Breathnach) Hugh McDonagh (Tuam) Shane Kelly (Salthill Knocknacarra) Ryan O’Toole (Bearna an Forbacha) Ryan Cooke (Tuam) Peter Higgins (Tuam) Tommy Reilly (Tuam) Kevin O Conghaile (Micheal Breathnach)