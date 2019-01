Galway Hurlers edge out Dubs in Walsh Cup Semi-Final

An injury time point from a Joe Canning sideline cut saw Galway overcome Dublin by 21 points to 1-17 in the Walsh Cup semi-final played in Parnell Park yesterday. Galway led at halftime by 0-15 to 0-8 after playing with wind advantage, but Dublin finished strongly and a late penalty goal from Sean Moran helped draw the sides level before Cannings winner. After the game Galways manager Michael Donoghue talks with Sean Walsh..

Scorers for Galway: Cathal Mannion 0-10 (0-5f), Brian Concannon 0-3 (0-1f), Davey Glennon 0-2 (0-1f), Sean Blehane 0-2, Padraic Mannion 0-1, Aidan Harte 0-1, Conor Whelan 0-1, Joe Canning 0-1 (0-1 sideline).

Scorers for Dublin: John Hetherton 0-8 (0-8f), Sean Moran 1-0 (1-0 pen), Eamonn Dillon 0-2, Donal Burke 0-2, Oisin O’Rorke 0-2 (0-2f), Chris Crummey 0-2, Fergal Whitely 0-1.

Galway

1. James Skehill (Cappataggle)

2. Jack Grealish (Gort)

3. Jack Fitzpatrick (Killimordaly)

4. Sean Linnane (Turloughmore)

5. Kevin Hussey (Turloughmore)

6. Padraic Mannion (Ahascragh-Fohenagh)

7. Aidan Harte (Gort)

10. Cathal Mannion (Ahascragh-Fohenagh)

9. Sean Kilduff (Clarinbridge)

8. Padraig Brehony (Tynagh-Abbey/ Duniry)

11. Conor Whelan (Kinvara)

12. Sean Bleahane (Ahascragh/Fohenagh)

13. Tomas Monaghan (Gort)

14. Brian Concannon (Killimordaly)

15. Davey Glennon (Mullagh)

Subs

19. Sean Loftus (Turloughmore) for Brehony (55)

21. Shane Maloney (Tynagh/Abbey/Duniry) for Kilduff (55)

25. Ronan O’Meara (Portumna) for Glennon (62)

22. Joe Canning (Portumna) for Blehane (67)

Dublin

1. Alan Nolan (St. Brigids)

18. Lee Gannon (Whitehall Colmcille)

3. Eoghan O’Donnell (Whitehall Colmcille)

2. James Madden (Ballyboden St Enda’s)

19. Chris Crummey (Lucan Sarsfields)

6. Sean Moran (Cuala)

7. Shane Barrett (Na Fianna)

5. Tomas Connolly (St. Vincent’s)

8. Rian McBride (St. Vincent’s)

12. Fiontan McGibb (Setanta)

10. Fergal Whitely (Kilmacud Crokes)

11. John Hetherton (St. Vincent’s)

13. Eamonn Dillon (Naomh Fionnbarra)

14. Liam Rushe (St. Patrick’s Palmerstown)

15. Donal Burke (Na Fianna)

Subs

21. Sean Treacy (Cuala) for Madden (ht)

25. Caolan Conway (Kilmacud Crokes) for McBride (48)

20. Oisin O’Rorke (Kilmacud Crokes) for McGibb (51)

22. Davy Keogh (Thomas Davis) for Barrett (62)

26. Darragh O’Connell (Cuala) for Whitely (64)

Referee: Paud O’Dwyer (Carlow).