Galway Handball Report

Heffernan among Galway players to win Connacht Titles

Galway won six Connacht titles on a busy weekend of handball. Niamh Heffernan claimed Galway’s first title on Friday evening when she produced a dominant performance to beat Mayo’s Clare Reynolds 21-2 21-1.

Kieran Hanley, Martin Conneely, Seamus Conneely, Morgan Darcy and Brendan McNeela all claimed Connacht titles and now progress to All-Ireland semi-finals alongside Diarmuid Mulkerrins and Ian McLoughlin who both received byes.

FRIDAY 22nd February

ST COMANS

Ladies Minor Singles: Clare Reynolds (Mayo) lost to Niamh Heffernan (Galway) 2-21 1-21

Over 35 A Singles: Joe McCann (Mayo) dft Ollie Conway (Galway) 21-13 21-6

LISACUL

Silver Masters B Singles: Martin McAndrew (Mayo) lost to Kieran Hanley (Galway) 12-21 6-21

Junior B Singles: Johnathon Conroy (Mayo) dft John Lalor (Galway) 21-15 21-20

CLAREGALWAY

Masters B Singles: Joe O’Connell (Galway) lost to Sean Jennings (Roscommon) 12-21 9-21

SATURDAY 23rd February

LISACUL

Diamond Masters A Singles: Martin Conneely (Galway) dft Kevin Geraghty (Mayo) 21-5 6-1 inj

Minor Singles: Lorcan Conlon (Mayo) dft Jason O’Toole (Galway) 21-20 21-20

CLAREMORRIS

Over 35 B Singles: Pat Murphy (Galway) lost to Glen Walsh (Roscommon) 3-21 2-21

Junior Singles: Denis Creaton (Roscommon) lost to Seamus Conneely (Galway) 16-21 20-21

Junior C Singles: Barry Nolan (Roscommon) dft Mike Dillon (Galway) 21-15 21-20

SUNDAY 24th February

CLAREMORRIS

Over 70 Singles: Michael Brennan (Sligo) lost to Morgan Darcy (Galway) 12-21 2-21

CURRAGHBOY

Emerald Masters B Singles: Seamus Hughes (Mayo) lost to Brendan McNeela (Galway) 12-21 13-21

Ruby Masters Singles: Padraig Gillard (Mayo) dft Gerry Ó Fátharta (Galway) 21-10 21-8

Saturday 2nd March

ST COMANS

Ladies Junior Singles: Siobhan Tully (Roscommon) v Eimear NíBhiadha (Galway)

Byes to All Ireland Semi Finals:

Under 21S: Diarmuid Mulkerrins;

Intermediate Singles: Ian McLoughlin

40×20 Connacht Juvenile Singles Finals

Mikey Kelly became Connacht champion on Sunday.

Mikey Kelly and Emma Kinane were among 10 Galway players who claimed Connacht titles in a successful weekend. Galway players competed in thirteen different finals in two different venues in Leitrim. Mikey Kelly, Feidhlim O’Diolluin, Mark Gillespie, Grace NíAinlí, Sadhbh Ni Fhlaithearta and Emma Kinane all claimed singles titles.

Gavin Kelly/Caleb Donnellan won the U12 doubles, David Donohue/Liam Davoren claimed the U16 doubles title, Cathal and Dara O’Laoire earned a deserved U15 doubles victory while Eadaoin Nic Dhonnacha/Skylyn Ni Mhaille won the U16 girls title.

Galway will be represented in eight different age grades in the All-Ireland semi-finals.

Drumshanbo

U12 Doubles: Gavin Kelly/Caleb Donnellan (Galway) dft Keith Mellet/Sean Mannion (Mayo) 15-5 15-7

U13 Singles: Feidhlim O Diolluin (Galway) dft Eoghan Carthy (Roscommon) 15-1 15-3

U15 Singles: Carragh Kennedy (Ross) dft Niamh Burke (Galway) 15-4 15-12

U16 Singles: Mikey Kelly (Galway) dft Niall Fleming (Mayo) 21-6 21-6

U16 Doubles: David Donohoe/Liam Davoren (Galway) dft Noah Corbett/Cillian Joyce (Mayo) 21-10 21-3

U17 Singles: Liam Egan (Roscommon) dft Cathal Curran (Galway)21-14 21-8

Cathal Curran (right) finished runner up in the U17 singles to Liam Egan, Roscommon.

Fenagh

U12 Singles: Mark Gillespie (Galway) dft Tiernan Brady (Mayo) 15-2 15-5

U13 Singles: Grace Ni Ainli (Galway) dft Shauna Corrigan (Ross)15-7 11-15 15-3

U15 Doubles: Cathal /Dara O Laoire (Galway) dft Darragh Fox/Darragh Sweeney (Mayo) 15-4 15-9

U16 Singles: Sadhbh Ni Fhlaithearta (Galway) dft Siobhan Treacy (Roscommon) 21-5 21-4

U16 Doubles: Eadaoin Nic Dhonnacha/Skylyn Ni Mhaille (Galway) dft Lucy Brennan/Amy Shannon (Mayo) 21-3 21-6

U17 Doubles: Michael Gilmartin/Eoin Fox (Mayo) dft Jack O Domhnaill/Cian O Domhnaill (Galway) 21-10 16-21 11-1

U14Singles: Emma Kinane (Galway) dft Karley Cooney (Sligo) 15-5 15-2

Through to all Ireland semi finals

Boys

U14 Doubles Sean Stafford/Ewan Hynes (Galway)

U15 Doubles: Cathal /Dara O Laoire (Galway)

U16 Singles: Mikey Kelly(Galway)

Girls

U14 Singles: Emma Kinane (Galway)

U14 Doubles: Ciara Geraghty/Saoirse Flynn (Mayo) or Leah Ni Mhainnin/Cliodhna Ni Chonghaile (Galway)

U15 Doubles: Amanda Ni Bhradaigh/Méabh Ni Chualáin (Galway)

U16Singles: Sadhbh Ni Fhlaithearta (Galway)

U16 Doubles: Eadaoin Nic Dhonnacha/Skylyn Ni Mhaille (Galway)