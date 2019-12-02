Galway GAA Results

North U20 A football final
Claregalway 3-16 Corofin 2-13 AET
West U20 A football final
Salthill Knocknacarra 1-10 Moycullen 0-12
North U20 B football final
Caltra 3-13 St Brendans 3-12 AET
West U20 B football final
Killannin 3-10 Clonbur 0-17 AET
Challoner Trophies U21A1 Hurling Championship
Craughwell 1-17 Killimordaly 1-15
Challoner Trophies U21B Hurling Championship
Tommy Larkins 0-14 Sarsfields 0-10
Challoner Trophies U21B1 Hurling Championship Group 2
Skehana-Mountbellew/Moylough 2-20 Rahoon-Newcastle 2-10