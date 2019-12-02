Galway GAA Results

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Sport GBFM
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North U20 A football final

Claregalway 3-16 Corofin 2-13 AET

West U20 A football final

Salthill Knocknacarra 1-10 Moycullen 0-12

North U20 B football final

Caltra 3-13 St Brendans 3-12 AET

West U20 B football final

Killannin 3-10 Clonbur 0-17 AET

Challoner Trophies U21A1 Hurling Championship

Craughwell 1-17 Killimordaly 1-15

Challoner Trophies U21B Hurling Championship

Tommy Larkins 0-14 Sarsfields 0-10

Challoner Trophies U21B1 Hurling Championship Group 2

Skehana-Mountbellew/Moylough 2-20 Rahoon-Newcastle 2-10

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