Galway GAA Fixtures (31st May-7th June 2022)

U13 Football Championship Division 1

Fri, 03 Jun, Venue: Corofin GAA Pitch , (Round 5), Corofin V Tuam Stars 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Oranmore-Maree, (Round 5), Oranmore-Maree V Caherlistrane 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Baile Doite Pitch & Clubhouse, (Round 5), Moycullen V Claregalway 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Pirc an Chnoic, (Round 5), Mchel Breathnach V Salthill-Knocknacarra 19:00,

U13 Football Championship Division 2 North

Fri, 03 Jun, Venue: Headford, (Round 5), Headford V Monivea-Abbey 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Dunmore MacHales, (Round 5), Dunmore MacHales V Annaghdown 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Athenry, (Round 5), St Mary’s GAA Athenry V Gaeil na Gaillimhe 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Mountbellew, (Round 5), Mountbellew/Moylough V St Gabriel’s 19:00,

U13 Football Championship Division 2 West

Fri, 03 Jun, Venue: Oranmore-Maree, (Round 5), Oranmore-Maree V An Cheathr Rua 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Killannin Community Pitch, (Round 5), Killannin V Barna 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Oughterard, (Round 5), Oughterard V St. James 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 5), Claregalway V Clifden 19:00,

U13 Football Championship Division 3 North

Fri, 03 Jun, Venue: St Brendan’s, (Round 5), St Brendan’s V Loughrea Gaelic Football 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Kilconly, (Round 5), Kilconly V Northern Gaels 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Caltra Pitch, (Round 5), Caltra V Kilkerrin/Clonberne/Killererin 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Menlough, (Round 5), Menlough V Padraig Pearses 19:00,

U13 Football Championship Division 3 West

Fri, 03 Jun, Venue: An Spideal, (Round 5), An Spidal V Salthill-Knocknacarra 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Clonbur, (Round 5), St. Patricks V Cumann Peile Naomh Anna, Leitir Mir 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Carna, (Round 5), Crna-Caiseal/Na Piarsaigh V St Michael’s 19:00,

U13 Football Championship Division 4

Fri, 03 Jun, Venue: Ballinasloe, (Round 5), Ballinasloe V Monivea-Abbey 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Claregalway Lakeview, (Round 5), Claregalway V Tuam Stars 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Kinvara, (Round 5), Kinvara V Milltown 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Corofin GAA Pitch , (Round 5), Corofin V Cortoon Shamrocks 19:00,

U13 Football Championship Division 5 North

Fri, 03 Jun, Venue: St Brendan’s, (Round 5), St Brendan’s V Corofin 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Cregg, (Round 5), Annaghdown V Tuam Stars 19:00,

U13 Football Championship Division 5 West

Fri, 03 Jun, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 5), Claregalway V Oranmore-Maree 19:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Crestwood, (Round 5), Fr Griffins/ire g V Renvyle 19:00,

U14 Football League Group 1 A

Tue, 31 May, Venue: Cregg, (Round 1), Annaghdown V St Mary’s GAA Athenry 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Headford, (Round 2), Headford V Annaghdown 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Athenry, (Round 2), St Mary’s GAA Athenry V Caherlistrane 19:00,

U14 Football League Group 1 B

Tue, 31 May, Venue: The Priarie, (Round 1), Salthill-Knocknacarra V Claregalway 19:00,

Tue, 31 May, Venue: Oranmore-Maree, (Round 1), Oranmore-Maree V Moycullen 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Baile Doite Pitch & Clubhouse, (Round 2), Moycullen V Salthill-Knocknacarra 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 2), Claregalway V Oranmore-Maree 19:00,

U14 Football League Group 2 A

Tue, 31 May, Venue: Tuam Stars, (Round 1), Tuam Stars V Corofin 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Monivea-Abbey, (Round 2), Monivea-Abbey V Tuam Stars 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Corofin GAA Pitch , (Round 2), Corofin V Menlough 19:00,

U14 Football League group 2 B

Tue, 31 May, Venue: Pirc an Chathnaigh, (Round 1), An Cheathr Rua V Barna 19:00,

Tue, 31 May, Venue: Killannin, (Round 1), Oranmore-Maree V Killannin 19:30,

Tue, 07 Jun, Venue: Killannin Community Pitch, (Round 2), Killannin V An Cheathr Rua 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Pirc na bhForbacha, (Round 2), Barna V Oranmore-Maree 19:00,

U14 Football League Group 3 A

Tue, 31 May, Venue: Loughrea, (Round 1), Loughrea Gaelic Football V Dunmore MacHales 19:00,

Tue, 31 May, Venue: Ballinasloe, (Round 1), Ballinasloe V Claregalway 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Dunmore MacHales, (Round 2), Dunmore MacHales V Ballinasloe 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 2), Claregalway V Loughrea Gaelic Football 19:00,

U14 Football League Group 3 B

Tue, 31 May, Venue: St Michael’s, (Round 1), St Michael’s V Clifden 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Clifden, (Round 2), Clifden V Mchel Breathnach 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Mervue, (Round 2), St. James V St Michael’s 19:00,

U14 Football League Group 4 A

Tue, 31 May, Venue: Maree, (Round 1), Oranmore-Maree V Claregalway 18:30,

Tue, 31 May, Venue: Clonberne, (Round 1), Kilkerrin/Clonberne/Killererin V Milltown 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 2), Claregalway V Kilkerrin/Clonberne/Killererin 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Milltown GAA, (Round 2), Milltown V Oranmore-Maree 19:00,

U14 Football League Group 4 B

Tue, 31 May, Venue: An Spideal, (Round 1), An Spidal V Oughterard 19:00,

Tue, 31 May, Venue: Cappagh Park, (Round 1), Salthill-Knocknacarra V St. Patricks 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Carna, (Round 2), Crna-Caiseal/Na Piarsaigh V Salthill-Knocknacarra 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Clonbur, (Round 2), St. Patricks V An Spidal 19:00,

U14 Football League Group 5 A

Tue, 31 May, Venue: Mountbellew, (Round 1), Mountbellew/Moylough V Kinvara 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Caltra Pitch, (Round 2), Caltra V Mountbellew/Moylough 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Kinvara, (Round 2), Kinvara V Northern Gaels 19:00,

U14 Football League Group 5 B

Tue, 31 May, Venue: Kilconly, (Round 1), Kilconly V St Gabriel’s 19:00,

Tue, 31 May, Venue: Cortoon Shamrocks, (Round 1), Cortoon Shamrocks V St Brendan’s 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: St Brendan’s, (Round 2), St Brendan’s V Kilconly 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: St Gabriel’s, (Round 2), St Gabriel’s V Cortoon Shamrocks 19:00,

U14 Football League Group 6 A

Tue, 31 May, Venue: Oranmore-Maree, (Round 1), Oranmore-Maree V Salthill-Knocknacarra 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Salthill-Knocknacarra, (Round 2), Salthill-Knocknacarra V Barna 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Renvyle, (Round 2), Renvyle V Oranmore-Maree 19:00,

U14 Football League Group 6 B

Tue, 31 May, Venue: Monivea-Abbey, (Round 1), Monivea-Abbey V Salthill-Knocknacarra 19:45,

Tue, 07 Jun, Venue: Caherlistrane, (Round 2), Caherlistrane V Monivea-Abbey 19:00,

Tue, 07 Jun, Venue: Salthill-Knocknacarra, (Round 2), Salthill-Knocknacarra V Tuam Stars 19:00,

Under 15C1 Shield

Thu, 02 Jun, Venue: Carnmore, (Semi Final), Carnmore V Castlebar Mitchels Hurling 18:30,

Under15C1 Cup

Thu, 02 Jun, Venue: Oranmore-Maree, (Semi Final 1), Oranmore-Maree V Pdraig Pearses 18:30,

Thu, 02 Jun, Venue: Athenry, (Semi Final 2), St Mary’s GAA Athenry V Athleague / Tremane 19:45,

Under 15 A Cup

Thu, 02 Jun, Venue: Kilconieron, (Semi Final 1), Kilconieron V Turloughmore 18:30,

Thu, 02 Jun, Venue: Athenry, (Semi Final 2), St Mary’s GAA Athenry V Loughrea 18:30,

Under 15 A Shield

Thu, 02 Jun, Venue: Craughwell, (Semi Final 1), Craughwell GAA Club V Michael Cusacks 18:30,

Thu, 02 Jun, Venue: Carnmore GAA Club , (Semi Final 2), Carnmore V Castlegar 18:30,

Under 15 A1 Group

Thu, 02 Jun, Venue: Oranmore-Maree, (Round 4), Oranmore-Maree V Clarinbridge 18:30,

Under 15 A1 Shield

Thu, 02 Jun, Venue: New Inn, (Semi Final 1), Sarsfields V Tommy Larkins 18:30,

Thu, 02 Jun, Venue: Tonabrocky, (Semi Final 2), Rahoon-Newcastle V Portumna 18:30,

Under 15 B Shield

Thu, 02 Jun, Venue: Mullagh, (Semi Final 1), Mullagh/Kiltormer V Four Roads 18:30,

Thu, 02 Jun, Venue: TBC, (Semi Final 2), Moycullen Iomnocht V St Thomas 19:15,

Under 15 B1 Cup

Thu, 02 Jun, Venue: Killimordaly, (Semi Final 1), Killimordaly V Liam Mellows 18:30,

Thu, 02 Jun, Venue: Killimor, (Semi Final 2), Fr. Joe Walsh’s V Salthill-Knocknacarra 18:30,

Under 15 B1 Shield

Thu, 02 Jun, Venue: Tynagh/Abbey-Duniry, (Semi Final 1 ), Tynagh/Abbey-Duniry V Cois Fharraige 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Abbeyknockmoy, (Semi Final 2), Abbeyknockmoy V Sylane 16:00,

Under 15 C Cup

Wed, 01 Jun, Venue: Ahascragh Sportsfield, (Semi Final 2), Ahascragh/Fohenagh V Mchel Breathnach 19:00,

Thu, 02 Jun, Venue: Cregg, (Semi Final), Annaghdown V Kilnadeema-Leitrim 20:00,

Under 15 C Shield

Thu, 02 Jun, Venue: Cappataggle, (Semi Final), Cappataggle V Tuam 18:30,

3Dental Division 1 Football League

Tue, 31 May, Venue: Corofin , (Round 7), Corofin V St Michael’s 20:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Killannin, (Round 7), Killannin V Tuam Stars 20:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Cregg, (Round 7), Annaghdown V Mountbellew/Moylough 11:30,

3Dental Division 2 Football League

Fri, 03 Jun, Venue: The Priarie, (Round 7), Salthill-Knocknacarra V Caherlistrane 20:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 7), Claregalway V Moycullen 20:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Mervue, (Round 7), St. James V An Spidal 12:00,

3Dental Division 3A Football League

Fri, 03 Jun, Venue: Corofin , (Round 7), Corofin V Monivea-Abbey 20:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Oranmore, (Round 7), Oranmore-Maree V Kilkerrin-Clonberne 20:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Oughterard, (Round 7), Oughterard V Headford 20:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Indreabhn, (Round 7), Mchel Breathnach V Cortoon Shamrocks 12:00,

3Dental Division 3B Football League

Sat, 04 Jun, Venue: Dunmore, (Round 7), Dunmore MacHales V Williamstown 13:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Ballygar, (Round 7), St Brendan’s V Kilconly 12:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Glenamaddy, (Round 7), Glenamaddy V Clifden 12:00,

3Dental Division 4A Football League

Fri, 03 Jun, Venue: Mountbellew, (Round 8), Mountbellew/Moylough V St Gabriel’s 20:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Athenry, (Round 8), St Mary’s GAA Athenry V Killererin 20:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Moycullen, (Round 8), Moycullen V St. Patricks 12:00,

Sun, 05 Jun, Venue: The Priarie, (Round 8), Salthill-Knocknacarra V Caltra 12:00,

3Dental Division 4B Football League

Sun, 05 Jun, Venue: Corofin , (Round 6), Corofin V Ballinasloe 12:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Claregalway Knockdoemore, (Round 6), Claregalway V St. James 17:00,

Under 13 A Group

Mon, 06 Jun, Venue: Pirc Maigh Cuilinn, (Round 6), Moycullen Iomnocht V St Mary’s GAA Athenry 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Craughwell, (Round 6), Craughwell GAA Club V Carnmore 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Clarinbridge, (Round 6), Clarinbridge V Sarsfields 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Kilconieron, (Round 6), Kilconieron V Oranmore-Maree 18:30,

Under 13 A1 Group

Wed, 01 Jun, Venue: Michael Cusacks, (Round 6), Michael Cusacks V Castlegar 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Gort GAA Grounds, (Round 6), Gort V Loughrea 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: TBC, (Round 6), Kilnadeema-Leitrim V Padraig Pearses 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Turloughmore, (Round 6), Turloughmore V Tynagh/Abbey-Duniry 18:30,

Under 13 B Group

Mon, 06 Jun, Venue: Ardrahan, (Round 6), Ardrahan V Killimordaly 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: TBC, (Round 6), Ballygar V Cappataggle 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Portumna, (Round 6), Portumna V Mullagh/Kiltormer 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Pirc an Chnoic, (Round 6), Mchel Breathnach V Tommy Larkins 18:30,

Under 13 B1 Group

Mon, 06 Jun, Venue: TBC, (Round 6), Cois Fharraige V Ahascragh/Fohenagh 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Tonabrocky, (Round 6), Rahoon-Newcastle V St Thomas 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Kinvara, (Round 6), Kinvara V Skehana-Mountbellew/Moylough 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Meelick-Eyrecourt, (Round 6), Meelick-Eyrecourt V Ballinderreen 18:30,

Under 13 C Group

Mon, 06 Jun, Venue: Cregg, (Round 6), Annaghdown V Abbeyknockmoy 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Tuam, (Round 6), Tuam V Sylane 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Ballinasloe, (Round 6), Ballinasloe V Liam Mellows 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Salthill-Knocknacarra, (Round 6), Salthill-Knocknacarra V Killimor 18:30,

Under 13 C1 Group

Mon, 06 Jun, Venue: Craughwell, (Round 6), Craughwell GAA Club V Oranmore-Maree 18:30,

Mon, 06 Jun, Venue: Athenry, (Round 6), St Mary’s GAA Athenry V Clarinbridge 18:30,

U20 A Hurling League

Wed, 01 Jun, Venue: Duggan Park , (Final), Turloughmore V Sarsfields 20:00,

U20 B Hurling League

Wed, 01 Jun, Venue: Duggan Park , (Final), Tommy Larkins V Abbeyknockmoy 18:30,

Junior A Championship North

Fri, 03 Jun, Venue: Glinsk G.A.A.Pitch, (Round 5), Glinsk V Milltown 20:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Caltra Pitch, (Round 5), Caltra V Monivea-Abbey 18:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Clonberne, (Round 5), Kilkerrin-Clonberne V Padraig Pearses 18:00,

Junior A Championship West

Sat, 04 Jun, Venue: Killannin, (Round 5), Killannin V Mchel Breathnach 15:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Oranmore, (Round 5), Oranmore-Maree V Salthill-Knocknacarra 12:00,

Under 12 Roinn 1A

Sun, 05 Jun, Venue: Turloughmore, (Round 2), Turloughmore V Oranmore-Maree 11:00,

Under 12 Roinn 1B

Sun, 05 Jun, Venue: Michael Cusacks, (Round 2), Michael Cusacks V Kinvara 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Craughwell, (Round 2), Craughwell GAA Club V Loughrea 11:00,

Under 12 Roinn 2A

Thu, 02 Jun, Venue: Gort, (Round 2), Cappataggle V Gort 19:00,

Sun, 05 Jun, Venue: TBC, (Round 2), Mullagh/Kiltormer V Ballinderreen 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: TBC, (Round 2), Kilnadeema-Leitrim V Tynagh/Abbey-Duniry 11:00,

Under 12 Roinn 2B

Fri, 03 Jun, Venue: Pirc Maigh Cuilinn, (Round 2), Moycullen Iomnocht V Padraig Pearses 19:15,

Sun, 05 Jun, Venue: Tonabrocky, (Round 2), Rahoon-Newcastle V Ballygar 16:00,

Tue, 07 Jun, Venue: New Inn, (Round 2), Sarsfields V Meelick-Eyrecourt 19:00,

Under 12 Roinn 3A

Wed, 01 Jun, Venue: Abbeyknockmoy, (Round 2), Abbeyknockmoy V Portumna 18:45,

Sun, 05 Jun, Venue: Ardrahan, (Round 2), Ardrahan V Sylane 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: TBC, (Round 2), Skehana-Mountbellew/Moylough V St Thomas 17:00,

Under 12 Roinn 3B

Sun, 05 Jun, Venue: Ballyloughane, (Round 2), Liam Mellows V Annaghdown 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Pirc an Chnoic, (Round 2), Mchel Breathnach V Salthill-Knocknacarra 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Killimordaly, (Round 2), Killimordaly V Cois Fharraige 11:00,

Under 12 Roinn 4A

Sun, 05 Jun, Venue: TBC, (Round 2), Ahascragh/Fohenagh V Killimor 11:00,

Under 12 Roinn 5A

Sun, 05 Jun, Venue: Turloughmore, (Round 2), Turloughmore V Oranmore-Maree 12:00,

Under 12 Roinn 5B

Sun, 05 Jun, Venue: Michael Cusacks, (Round 2), Michael Cusacks V Kinvara 12:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Craughwell, (Round 2), Craughwell GAA Club V Loughrea 12:00,

Under 12 Roinn 6A

Sun, 05 Jun, Venue: Carnmore GAA Club , (Round 2), Carnmore V Turloughmore 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Oranmore-Maree, (Round 2), Oranmore-Maree V Craughwell GAA Club 11:00,

Under 12 Roinn 6B

Sun, 05 Jun, Venue: Athenry, (Round 2), St Mary’s GAA Athenry V Kilnadeema-Leitrim 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Tynagh/Abbey-Duniry, (Round 2), Tynagh/Abbey-Duniry V Castlegar 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Turloughmore, (Round 2), Turloughmore V Oranmore-Maree 11:00,

Under 12 Roinn 7A

Sun, 05 Jun, Venue: Pirc an Chnoic, (Round 2), Mchel Breathnach V Tuam 11:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Salthill-Knocknacarra, (Round 2), Salthill-Knocknacarra V Annaghdown 11:00,

Junior B Championship North

Thu, 02 Jun, Venue: Brownesgrove, (Round 5), Cortoon Shamrocks V Kilconly 20:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Menlough, (Round 5), Menlough V Loughrea 20:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Athenry, (Round 5), St Mary’s GAA Athenry V Dunmore MacHales 18:00,

Junior B Championship West

Fri, 03 Jun, Venue: An Spideal, (Round 5), An Spidal V Killannin 20:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Crestwood, (Round 5), Fr Griffins/ire g V Oughterard 20:00,

Junior C Championship North

Fri, 03 Jun, Venue: Caherlistrane, (Round 5), Caherlistrane V Caltra 20:00,

Fri, 03 Jun, Venue: Glenamaddy, (Round 5), Glenamaddy V Tuam Stars 20:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Mountbellew, (Round 5), Mountbellew/Moylough V Killererin 18:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Kilconnell, (Round 5), St Gabriel’s V Kiltormer 18:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Milltown, (Round 5), Milltown V Corofin 18:00,

Junior C Championship West

Fri, 03 Jun, Venue: Barna, (Round 5), Barna V Annaghdown 20:00,

Sun, 05 Jun, Venue: Oughterard, (Round 5), Oughterard V An Spidal 16:00,

Mon, 06 Jun, Venue: Maigh Cuilinn, (Round 5), Moycullen V Oranmore-Maree 18:00,