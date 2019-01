Galway Footballers renew league rivalry with Cavan

Galway footballers will meet Cavan in the Allianz Football League on Sunday for the first time since 2016, when the sides meet in Pearse Stadium at 2.30pm. The Breffni men have won the last 2 encounters between the sides, including a 2 point win in 2015 when they last played in Pearse Stadium. In 2004, Galway beat Cavan by a point in a Division 1B clash in Breffni Park before going on to the league final in Croke Park where they lost 3-11 to 1-16 in a classic final against Kerry.

1933/34- Galway 2-6 Cavan 0-7

1982/83- Galway 2-12 Cavan 1-9

1983/84- Galway 1-8 Cavan 0-8

1985/86- Galway 2-7 Cavan 0-11

1987/88- Galway 1-8 Cavan 1-7

1988/89- Galway 1-12 Cavan 0-15

2004- Galway 2-12 Cavan 2-11

2015- Cavan 0-12 Galway 0-10

2016- Cavan 1-16 Galway 1-12

1933-1934: GALWAY: M. Brennan; H. Carey, M.Connaire, P.J. Mc Donnell; C. Connolly, T. Hughes, F. Fox; D O’Connell, J. Dunne; F. Burke, P. Kelly, R. Griffin; J. Kellegher, M. Ferriter, B. Nestor.

1982-1983: GALWAY: P. Coyne; J. Hughes, S. Kineavy, F. Broderick; P. O’Neill, P. Lee, S McHugh; B. Talty, R. Lee; B. Brennan, T. Tierney, B O’Donnell; T. Naughton, C. O’Dea, G. McManus

1983-1984: GALWAY: P.Coyne; P. Lee, F. Broderick, S McHugh; P. O’Neill, R. Lee, M. Coleman; B. Talty, T. Tierney; M. Brennan, G. McManus, S. Joyce; P. O’ Dea, V. Daly, K. Clancy.

1985- 1986: GALWAY: P. Coyne; L. Wade, G. Dolan, S McHugh; E. Guerin, V. Daly, A O’Sé; T. Tierney, M. Tierney; B O’Donell, G McManus, M. Brennan; B. Barrett, D. Greaney, J. Coleman.

1987- 1988: GALWAY: M. Somers; S. Glynn, F. Broderick, T. Greaney; J. Fallon, A. Mulholland, M. Coleman; V. Daly, K. Walsh; J O’ Dé, G. McManus, F. O’Neill; T. Mannion, G. Burke, W. Hughes.

1988-1989: GALWAY: M. Somers; B. Walsh, J. Fallon, S McHugh; S. Glynn, D. Tummon, A. Mulholland; T. Tierney, M. Duggan; M. Gavin, C O’De, P. Kelly; J O’De, J. Joyce, J. Coleman.

2004: GALWAY: Alan Keane; Michael Comer, Gary Fahey, Clive Monaghan; Declan Meehan, Paul Clancy, Sean De Paor; Joe Bergin (0-1), Sean Ó Dómhnaill; Matthew Clancy (1-2), Michael Donnellan (0-1), John Devane (1-1); Michael Meehan (0-4), Padraic Joyce (0-2), Noel Meehan (0-1). Subs: Brian Dooney for C Monaghan (38 mins); Michael Joyce for N Meehan (44).

CAVAN: P O’Dowd; C McGovern, T Prior, P Brady; E Reilly, T Crowe (0-1), S Brady; P McKenna, C Collins; N Walsh, M Lyng (0-3), L Reilly (0-2); S Johnston (0-1), J Reilly (1-1), A Forde (0-2) Subs: D Rabbitte for T Prior (16 mins); M McKeever (1-0) for S Brady (35 mins); F O’Reilly for Johnston (61); P Reilly for Walsh (62); R Donoghue for P Brady (64).

2015: GALWAY: Maghnus Breathnach; Johnny Duane, Finian Hanley, Cathal Sweeney; Paul Varley, Garreth Bradshaw, Gary O’Donnell; Fiontain O’ Curraoin, Enda Tierney; Damien Comer (0-3, 0-1 free, 0-1 ‘45), Paul Conroy (0-2, 0-1 free), Sean Denvir; Michael Martin (0-4, 0-4 frees), Adrian Varley, Danny Cummins (0-1). Subs: Eddie Hoare for A Varley (54 mins), Shane Walsh for Denvir (61 mins).

CAVAN: C Gilsenan; J McLoughlin, R Flanagan, R Dunne; J McEnroe (0-1), F Flanagan, K Brady; T Corr (0-1), G McKiernan (0-1); N McDermott (0-1), D McVeety (0-1), M Reilly (0-1, 0-1 free); C Mackey, C Moynagh, J Brady (0-1).

2016: GALWAY: Maghnus Breathnach; David Wynne 0-1, Declan Kyne, Cathal Sweeney; Liam Silke, Gary O’Donnell, Garreth Bradshaw; Tom Flynn, Paul Conroy; Gary Sice 0-3, 3f, Patrick Sweeney 1-0, Eamon Brannigan 0-2; Shane Walsh 0-4, Danny Cummins 0-1, Damien Comer 0-1, 1f, 1 45. Subs: Johnny Heaney for Cummins 48 mins; Adrian Varley for Sweeney 52; Sean Denvir for Sice 62; Eddie Hoare for Brannigan 71

CAVAN: R Galligan 0-2, 2 45s; P Faulkner, J McLoughlin, K Clarke 0-1; Killian Brady, C Moynagh, Ciaran Brady; T Corr, L Buchanan 0-1; D McVeety 0-1, G McKiernan 0-5, M Reilly; J Brady 0-2, 2f, D Givney 1-1, M Argue. Subs: N Murray 0-1 for Argue 50 mins; E Keating 0-2 for Brady 56; C Mackey for Reilly 60; R Dunne for Buchanan 63 (black card); C Conroy for Corr 71