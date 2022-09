Galway Club Football Championship Results and Tables

It was a crucial weekend in the Galway Senior and Intermediate Club football championships, with the penultimate round of group games at senior level and the quarter final line up confirmed at intermediate.

SFC – Group 1: Leitir Mór 0-12 Oughterard 1-9, Maigh Cuilinn 0-15 Tuam Stars 0-6. (Corofin v An Spideal on Tuesday)

Final Round: Maigh Cuilinn v Leitir Mór, Corofin v Tuam Stars, Oughterard v An Spideal

SFC – Group 2: Annaghdown 1-11 An Cheathru Rua 0-10, Salthill Knocknacarra 1-15 St James 0-11, Mountbellew Moylough 1-16 Barna 0-6.

Final Round: Mountbellew Moylough v St James, Salthill Knocknacarra v An Cheathru Rua, Annaghdown v Barna

SFC – Group 3: Claregalway 3-10 Killannin 2-10, Caherlistrane 0-10 St Michaels 0-10, Monivea Abbey 3-10 Milltown 1-9.

Final Round: Claregalway v Milltown, St Michaels v Monivea Abbey, Caherlistrane v Killannin.

Intermediate football championship results:

Glenamaddy 1-9 Corofin 0-5, Cortoon Shamrocks 3-16 Maigh Cuilinn 0-6; St Brendans 1-12 Oranmore Maree 1-12, Micheal Breathnach 0-14 Caltra 2-8; Oileain Arann 1-14 Kilkerrin Clonberne 0-9, Headford 2-15 Killererin 2-9; Dunmore MacHales 3-8 Kilconly 0-13, Williamstown 2-8 St Gabriels 2-6.

Quarter Final Draw: Glenamaddy v Kilconly, Oileain Arann v Micheal Breathnach, St Brendans v Corofin, Dunmore MacHales v Kilkerrin Clonberne.