Galway Beaten In All-Ireland Senior Football Final – The Commentary

It was not to be for Galway in the All-Ireland Senior Football Final losing by a single point to Armagh in Croke Park.

The Final Score read Armagh 1-11 Galway 0-13.

Commentary from Ollie Turner, Barry Cullinane, Jonathan Higgins and Alan Mulholland.

First Half

Second Half

Galway: Connor Gleeson; Johnny McGrath, Sean Fitzgerald, Jack Glynn; Dylan McHugh, Liam Silke, Seán Mulkerrin; Paul Conroy, Sean Kelly (c); Matthew Tierney, John Maher, Cillian McDaid; Rob Finnerty, Damien Comer, Shane Walsh.

Subs: Conor Flaherty, John Daly, Eoghan Kelly, Daniel O’Flaherty, Kieran Molloy, Cathal Sweeney, Céin Darcy, Johnny Heaney, Liam Ó Conghaile, Tomo Culhane, Niall Daly.

Armagh: Blaine Hughes; Paddy Burns, Aaron McKay, Barry McCambridge; Connaire Mackin, Tiernan Kelly, Aidan Forker; Niall Grimley, Ben Crealey; Joe McElroy, Rian O’Neill, OisínConaty; Rory Gurgan, Andrew Murnin, Conor Turbitt.

Subs: Ethan Rafferty, Greg McCabe, Peter McGrane, Ciaran Higgins, Ross McQuillan, Shane McPartlan, Jason Duffy, Oisín O’Neill, Stefan Campbell, Aidan Nugent, Jarly Og Burns.