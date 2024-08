Galway athletes gear up for Communiy Games National Finals

Share story:

As the excitement and wonderful achievements of Team Ireland are still been celebrated around the Country, it is now time to go back to the grass roots, to where some of the Irish Olympians started their sporting careers, Next Saturday the National Finals of Cairn Community Games in the Athletics Track, Field and Relays takes place in Carlow SETU. Galway will be represented by approximately 120 competitors next weekend:

Field Events



Athenry – Noah Brady – Ball Throw U12 Boys

Moylough Mountbellew – Tom Mannion – Ball Throw U12 Boys

Moylough Mountbellew – Maeve Colleran – Ball Throw U12 Girls

Ballinasloe – Paige Stephens – Ball Throw U12 Girls

Moylough Mountbellew – Niall Robinson – Discus U16 Boys

Craughwell – Killian Burke – Discus U16 Boys

Corofin Belclare Sylane – Ciara Mooney – Discus U16 Girls

Clarinbridge – Rhys Whelan – High Jump U16 Boys

Craughwell – Oisin Molloy – Javelin U14 Boys

Moylough Mountbellew – Ethan Scarry – Javelin U14 Boys

Craughwell – Sophie Mullane – Javelin U14 Girls

Kinvara – Eabha Crossan – Javelin U14 Girls

Ballinderreen – Naoise O’ Connor – Long Jump U12 Boys

Craughwell – Alfie Ryan – Long Jump U12 Boys

Clarinbridge – Roisin Melia – Long Jump U12 Girls

Beagh – Ciara Mcguane – Long Jump U12 Girls

Craughwell – Charlie Daniels – Long Jump U14 Boys

Kinvara – Eoin Shaughnessy – Long Jump U14 Boys

Craughwell – Grace Drysdale – Long Jump U14 Girls

Clarinbridge – Robyn Hamilton – Long Jump U14 Girls

Portumna – Sean Lohan – Long Puck U12 Boys

Craughwell – Roan Healy – Long Puck U12 Boys

Ardrahan – Cara Giblin – Long Puck U14 Girls

Ardrahan – Emma Keane – Long Puck U14 Girls

Gort – Brodie Linnane – Shot Putt U14 Boys

Kinvara – Mark Kennedy – Shot Putt U14 Boys

Moylough Mountbellew – Niamh Gavin – Shot Putt U14 Girls

Tuam – Kalinka Nawa – Shot Putt U14 Girls

Relays

Mixed U10 Relay – Moylough Mountbellew

Girls U12 Relay – Woodford Tynagh

Boys U12 Relay – Woodford Tynagh

U13 Mixed Relay – Ballinderreen

Girls U14 Relay – Moylough Mountbellew

Boys U14 Relay – Craughwell

U15 Mixed Relay – Moylough Mountbellew

Girls U16 Relay – Moylough Mountbellew

Track Qualifiers

Girls U/8 60M – Clodagh Hogan – Ballinalsoe

Boys U/8 60M – Leo Stephens – Ballinalsoe, Andrew Gallagher, Beagh

Girls U/8 80M – Grace McHugh – Kilnadeema Leitrim, Rebecca Coleman – Portumna

Boys U/8 80M – Caolan Parnell Kelly – Oranmore Maree

Girls U/10 100M – Leah O’Toole – Oranmore Maree

Boys U/10 100M – Eoin Geraghty – Clarinbridge, Samuel Osawa, Craughwell

Girls U/10 200M – Lauren Nestor – Dunmore Garrafrauns Kiltevna

Boys U/10 200M – Isaac Muldoon – Newbridge Ballygar Toghergar

Girls U/10 60M Hurdles – Sarah Vaughan – Clarinbridge

Boys U/10 60M – Fiachra Barrett – Moylough Mountbellew, Con Clesham, Clarinbridge, Kieran Gorman, Woodford Tynagh

Girls U/12 100M – Ella O’Sullivan – Ballinderreen, Lauran Kelly, Woodford Tynagh

Boys U/12 100M – Anthony Kenny – Gort

Girls U/12 200M – Holly Carey – Kilbeacanty

Boys U/12 200M – Cian Donnelly – Caherlistrane Kilcoona

Girls U/12 600M – Roisin Fogarty – Beagh

Boys U/12 600M – Charlie Flannery – Athenry

Girls U/14 100M – Aisling O’Donnell – Kinvara

Boys U/14 100M – Raul McDonagh Forgas – Kilnadeema Leitrim, Eoghan Morrissey, Craughwell

Girls U/14 800M – Ella Travers – Newbridge Ballygar Toghergal

Boys U/14 800M – Ben Naughton – Kilnadeema Leitrim, Donal Coyle, Ballinderreen

Girls U/14 80M Hurdles – Faye Whelan – Clarinbridge, Nora Irwin, Ballinderreen,

Boys U/14 80M Hurdles – Sean Colleran – Craughwell, Dylan Henry, Ballinderreen, Carl Morris, Ardrahan

Girls U/16 100M – Aoife Murray – Moylough Mountbellew

Boys U/16 100M – Oisin Gavin – Moylough Mountbellew

Girls U/16 200M – Amy Kenny – Eyrecourt

Boys U/16 200M – Danny Croxford – Moylough Mountbellew

Girls U/16 1500M – Claudia Coyle – Ballindereen

Boys U/16 1500M – Eoin Larkin – Mullagh

Next Sunday, At the Cairn Community Games National Team Finals in Carlow SETU, 3 teams will Represent Galway and Connacht, The U/15 Girls Rounders Team from Athenry, The U/11 Hurling Team from Clarinbridge and the U/14 Camogie Team from Ardrahan.